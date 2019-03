1.

Els Mossos entren a les escoles per retirar llaços grocs. No consten incidents en la retirada, que està avalada per les ordres de la Junta Electoral Central. Torra substitueix la pancarta amb el llaç blanc per una altra que clama per la "llibertat d'opinió i d'expressió". El president es querellarà contra la JEC per un presumpte delicte de prevaricació. La Fiscalia ja estudia una querella contra Torra per no haver retirat a temps els llaços. Segarra remet a la fiscalia catalana l'acord de la JEC perquè prengui accions penals al TSJC.

2.

Avançament de l'entrevista del diumenge a Elsa Artadi: "És estèril que l'atenció estigui centrada en un llaç".

3.

Ibrahim Battikh: “La pau arribarà, perquè totes les guerres s’acaben i a Síria la gent ja n’està fins al capdamunt”. Laura Rosel entrevista l'anestesiòleg pediàtric sirià Ibrahim Battikh.

4.

L'acord per allargar la vida de la central nuclear d'Almaraz, precedent per allargar la de les nuclears catalanes. El govern espanyol preveu tancar l'últim reactor el 2035.

5.

A les portes de dissabte, consulteu la méteo en 1 minut: cap de setmana d'autèntica primavera. Els dies vinents la temperatura es dispararà per sobre dels vint graus. I vegeu també què podeu fer: us proposem 10 plans per gaudir del bon temps.