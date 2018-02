Els Mossos d'Esquadra van demanar que l'1-O no es fes a les escoles i quatre claus més del dia

1.

Els Mossos d'Esquadra van demanar al Govern que l’1-O no es fes a les escoles. Trapero i altres comissaris van avisar en dues reunions a Palau que hi hauria càrregues dels cossos estatals. Van proposar que, si es feia la votació, les urnes es posessin en locals privats, perquè la interlocutòria del TSJC ho permetia.

2.

Article d'Ernesto Ekaizer: " Per què Zoido va fer cap del cos Ferran López?" Assegura que no integrava el pla de Trapero per a l’1-O.

3.

Pere Aragonès serà l’home fort d’ERC al nou Govern. Les negociacions segueixen bloquejades i encara s’ha de definir quin paper tindrà Junqueras en l’executiu.

4.

El dibuixant Miquel Ferreres se suma al projecte de l’ARA. L’humorista gràfic publicarà una vinyeta diària a partir de l’1 de març.

5.

Violència ultra amb desenllaç mortal a Bilbao. Un ertzaina mor després de patir un infart durant els enfrontaments que es van produir a prop de l’estadi de San Mamés.