Els Mossos mereixien una restitució millor a 'El Periódico'

260x366 Portada del 22 de gener del 2018 d''El Periódico' Portada del 22 de gener del 2018 d''El Periódico'

L'1 de març de l'any passat, 'El Periódico' va obrir la seva portada amb el titular "Els Mossos controlaven polítics de diversos partits" i hi va dedicar dues pàgines. L'endemà va seguir insinuant que el cos català feia espionatge polític amb un altre titular, més petit, però també a primera: "Els Mossos van intentar sostreure dades de ciutadans". De nou, dues pàgines d'informació. Dos mesos abans tornaven a afectar la imatge del cos, quan explicaven, també obrint portada, que "Els Mossos van intentar destruir l'alerta dels EUA". Es referien a aquella furgoneta interceptada per la Policia Nacional –quina casualitat, quina intuïció, quina prestància– quan anava camí de la incineradora. Era una notícia singular, perquè estava firmada pel director del diari, una cosa ben singular perquè normalment els directors no acostumen mai a elaborar peces informatives i es limiten a opinió i entrevistes. Quatre pàgines de desplegament que venien com a destrucció de proves el que només era l'eliminació d'una còpia en paper –juntament amb molts altres documents físics– que ja havia estat convenientment digitalitzada. Doncs bé, aquest dimecres vam saber que la querella als Mossos per espionatge ni tan sols arribava a judici: ha quedat arxivada. I el cas dels papers de la incineradora –on també hi havia les presumptes proves dels seguiments il·legals– ha quedat "desmentit".

Després d'haver convertit el placatge als Mossos en una causa del diari, ¿no tocava ara una mica de 'fair play' i posar la notícia de l'arxivament també en primera pàgina? No és el cas: cal esperar a dues modestes columnes de la pàgina 15 per trobar-hi la notícia. I on no es fa referència a la tan famosa com discutible alerta-dels-EUA, altrament coneguda com a The Nota. ¿Tant costava assumir una restitució més generosa?