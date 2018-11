Movistar+ engega la maquinària per a una nova edició de 'Fama, a bailar'

Movistar+ comença la caça de ballarins per a 'Fama, a bailar', el 'talent' de ball presentat per Paula Vázquez. La plataforma ha anunciat avui que les proves de selecció donaran el tret de sortida el pròxim 10 de desembre al Mercat del Born de Barcelona, on es farà el primer càsting per a la nova edició, la segona que s'emetrà per Movistar+. Posteriorment l'equip del programa viatjarà a Madrid, València, Sevilla, Bilbao i Tenerife.

'Fama, a bailar' es va emetre originalment a Cuatro entre el 2008 i el 2011. Set anys després de la seva cancel·lació, Movistar+ va decidir recuperar el format per convertir-lo en una de les principals apostes d'entreteniment del seu canal generalista #0 i va estrenar una nova edició que es va emetre des de març fins a principis de juny d'aquest any. Com 'OT', un altre 'talent show' recuperat del passat, 'Fama, a bailar' combina les emissions lineals –en el 'prime time' dels diumenges– amb un canal a YouTube en el qual es pot veure el dia a dia de l'escola de dansa.

El format no és l'única connexió entre 'OT' i 'Fama, a bailar': tant la productora del primer, Gestmusic, com la del segon, Zeppelin TV, formen part del mateix grup comunicatiu, Endemol Shine Iberia. A més, la coreògrafa i professora de l'acadèmia d''OT' Vicky Gómez va ser la guanyadora de la primera edició de 'Fama, a bailar'.