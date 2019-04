"Movistar+ retira un episodi de 'La resistencia' per uns acudits sobre víctimes d'ETA

El còmic Iggy Rubin va topar dimecres frontalment amb els límits de l'humor. El seu monòleg al programa 'La resistencia' incloïa uns acudits sobre ETA que han comportat l'eliminació d'aquest episodi dels arxius de Movistar+ i YouTube. Segons explicava la plataforma al seu compte de Twitter, "El monòleg realitzat per Iggy Rubin, convidat dimecres al programa de 'La resistencia', no s'ajusta als principis editorials de Movistar+. En conseqüència, s'ha retirat de manera immediata de tots els suports de la plataforma".

El monólogo de Iggy Rubin, invitado en el programa La Resistencia, no se ajusta a los principios de Movistar+. En consecuencia se ha retirado de forma inmediata de todos los soportes de la plataforma. Lamentamos profundamente el daño que ha causado y pedimos disculpas por ello. — Movistar+ (@MovistarPlus) 5 d’abril de 2019

També El Terrat, productora del 'late show', va emetre un comunicat en què explicava que "l'actuació va tenir lloc en el marc d'una secció en la qual intervenen diferents monologuistes convidats de l'escena nacional, que no són col·laboradors del programa". I afegeix: "El Terrat no es responsabilitza ni limita les intervencions dels seus convidats". A pesar d'això, "comprèn el malestar generat per aquesta situació, lamenta profundament el que ha passat i demana disculpes a totes les persones que puguin haver-se sentit ofeses".

El monòleg de Rubin feia bromes a partir de la similitud fonètica entre 'ETA' i el programa 'OT', com quan deia que "Euskadi als anys noranta sí que era una gala d'eliminació". En un altre moment, s'ironitzava a partir del fet que Ortega Lara –que va passar 532 dies segrestat en un 'zulo'– ha fitxat pel partit Vox, que sona com caixa ('box') en anglès. L'actuació va generar un tuit des del compte oficial del partit d'extrema dreta: "Els clients de Movistar+ no mereixen veure com un impresentable fa burla de les víctimes d'ETA".