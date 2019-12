Movistar+ estrena el comiat definitiu de 'Will & Grace'

Després de reviure l'any 2017, la sitcom Will & Grace, una de les comèdies més populars de finals dels anys 90 i principis dels 2000, s'acomiada definitivament. Movistar+ estrena aquest dimarts la que serà l'última temporada, l'onzena, de la sèrie protagonitzada per Debra Messing i Eric McCormack, que interpreten la dissenyadora d'interiors Grace Adler i el seu millor amic, l'advocat homosexual Will Truman. El repartiment de la sèrie, que va tornar a la televisió onze anys després del seu final original, el completen Megan Mullally, que dona vida a la rica i excèntrica Karen, i Sean Hayes, que interpreta l'aspirant a actor Jack McFarland.

En aquesta última temporada, que se centrarà en l'embaràs de la Grace i el misteri sobre la identitat del pare, també hi participaran convidats especials com Demi Lobato, que interpretarà una dona que entrarà inesperadament en la vida del Will. També s'incorporen a la sèrie Billie Lourd, filla de Carrie Fisher, que donarà vida a la neboda de la Grace, i Joel McHale, el nou interès romàntic de la Karen. Will & Grace forma part del grup de sitcoms clàssiques que la televisió nord-americana ha recuperat a través de revivals, com ara Roseanne o Boig per tu, de la qual s'estrenarà properament una nova temporada.