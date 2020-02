Movistar+ estrena una nova temporada d’‘Outlander’

Després de més d’un any d’espera, Outlander estrena avui la cinquena temporada. El primer dels nous capítols es podrà veure a Movistar Series a partir de les 22 h, tot just l’endemà que Starz l’emetés als Estats Units. La nova entrega, que tindrà dotze capítols, està basada en The fiery cross, la cinquena novel·la de la saga escrita per Diana Gabaldon. La trama se situa l’any 1767, durant els prolegòmens del que acabarà sent la guerra d’independència dels Estats Units. La Claire i el Jamie, instal·lats en una nova casa a Carolina del Nord, viuran en primera persona els esdeveniments que desembocaran en l’esclat del conflicte.

La sèrie, protagonitzada per Caitriona Balfe i Sam Heughan, explica la història d’una infermera del 1946 que, misteriosament, viatja en el temps fins a mitjans del segle XVIII, on comença una nova vida al costat d’un guerrer escocès. Starz ja ha aprovat la renovació de la sèrie per a una sisena temporada.