Movistar estrena la segona temporada d’‘Animal kingdom’

El clan Cody torna a posar en marxa la seva maquinària de crim organitzat i traïcions familiars. Movistar ofereix des d’avui la segona temporada d’ Animal kingdom, que es va poder veure aquest estiu als Estats Units a través del canal TNT. Protagonitzada per Ellen Barkin ( Melodía de seducción, The big easy), que interpreta la matriarca del grup, en els nous capítols l’espectador veu com l’estructura de poder queda sacsejada, ja que un cop fallit fa que els fills acabin prenent el poder a finals de la primera temporada. Amb picades d’ullet directament en la comèdia, els fills tindran dificultats per adaptar-se a la nova i guanyada autonomia, que estrenaran amb una sèrie de feines molt menors.

La sèrie està inspirada (tènuement) en el film australià que el director David Michôd va estrenar el 2010. L’acció, però, canvia d’hemisferi, ja que l’adaptació televisiva té lloc a Califòrnia.