Movistar+ incorpora la programació en català de RTVE a la seva oferta

Movistar+ ha anunciat que ha començat a emetre la programació en català de La 1 i La 2 a través de la seva plataforma digital. D'aquesta manera, els espectadors podran consumir a través de Movistar+ els programes en català que produeix RTVE a través del seu centre territorial a Catalunya i que es poden veure habitualment a La 1 i La 2. Fins ara Movistar+ només oferia la programació de TVE d'àmbit estatal.

Aquesta temporada TVE Catalunya ha duplicat el nombre d'hores d'emissió en català amb una programació que inclou espais com Cafè d'idees, La Metro, Desmarcats, Obrim fil o En línia. La programació en català de RTVE es podrà veure a Movistar+ tant durant l'emissió com a posteriori a través del servei U7D, que permet gaudir dels continguts dels canals de la plataforma emesos durant els últims set dies. RTVE remarca que amb aquesta aliança amb Movistar+ obre una nova finestra per la seva programació en català, que actualment s'emet per la TDT i també a rtve.es.