Movistar+ integra Netflix i incrementa el preu de les seves ofertes

La integració de Netflix a Movistar+ ja és una realitat. A partir de demà, 11 de desembre, els usuaris de la plataforma de Telefónica ja podran accedir als continguts del servei de 'streaming' nord-americà, encara que això suposarà un lleuger increment en el preu dels paquets de Movistar+ que hauran de contractar. Malgrat l'increment de cost, sortirà una mica més econòmic que contractar els dos serveis per separat i s'ofereixen altres al·licients, com una línia mòbil addicional o accés a més consum de dades en el telèfon mòbil.

L'anunci de la integració es va fer el mes de maig passat –amb un vídeo en què van participar José María Álvarez-Pallete, president executiu de Telefónica, i Reed Hastings, cofundador de Netflix–, però no ha sigut fins ara que s'han pogut conèixer els detalls del que suposarà per als clients.

Segons ha explicat avui en roda de premsa María Jesús Almazor, consellera delegada de Telefónica España, un dels objectius d'aquest acord és "oferir la millor proposta de continguts propis i de tercers". "De la mateixa manera que integrem canals, avui fem un pas més integrant una plataforma", ha afegit.

Les noves modalitats Fusión

El catàleg de Netflix estarà disponible per als clients que contractin alguna de les noves modalitats Fusión, que pateixen un increment de 10 euros respecte a les tarifes Fusión tradicionals. Així, per exemple, els que vulguin accedir al màxim de continguts possibles hauran de contractar la tarifa més cara de totes, la Fusión Total Plus X2 (600 MB i ADSL), amb quatre línies de telèfon, que té un cost de 190 euros mensuals. Aquesta modalitat permet veure tot el futbol, les sèries, el cinema i els esports, a més de tot el catàleg de Netflix en qualitat estàndard HD i amb dues pantalles simultànies. Abans de l'entrada de Netflix, la modalitat Fusión Total Plus tenia un cost mensual de 180 euros.

Des de la companyia indiquen que un dels avantatges als quals podran accedir els nous clients és que durant tres mesos podran tenir la tarifa Fusión Total Plus a preu reduït, 85 euros mensuals.

Cadascuna de les modalitats té dues versions, la X2 (per a dos dispositius simultanis connectats) i la X4, que permet fins a quatre dispositius connectats de manera simultània i veure els continguts en UHD. Els que optin per aquesta versió hauran de pagar tres euros mensuals més per paquet.

Una de les particularitats d'aquest acord és que l'usuari no té l'opció d'escollir la modalitat més bàsica de Netflix, que si es contracta de manera individual té un cost de 7,99 euros. La integració de Netflix a Movistar+ només dona l'opció d'accedir al catàleg de la plataforma 'streaming' en l'equivalent a la tarifa Estándar i la Premium (la que permet quatre dispositius simultanis). Aquestes tarifes, fora de l'acord amb Movistar+, tenen un preu de 10,99 euros mensuals i 13,99 euros mensuals, respectivament.

Un element a tenir en compte és que per veure els continguts en UHD i 4K els clients de Movistar+ necessiten el nou descodificador UHD que la plataforma de Telefónica va llançar al mercat el mes d'octubre passat i que té un cost d'alta de 20 euros. El descodificador és gratis en el cas de les noves altes en els paquets Fusión, ja siguin clients nous o que provinguin d'altres companyies.

Què passa amb qui ja és client de Movistar+?

Segons ha indicat avui la companyia, qui ja sigui client de Movistar+ podrà acollir-se a una promoció especial que ofereix la possibilitat d'accedir a Netflix de manera gratuïta durant tres mesos "si es passen a algun dels paquets que tinguin el nou servei".

Pel que fa als clients que ja tenien contractats els dos serveis –és a dir, que pagaven Movistar+ i Netflix per separat–, hauran de migrar el compte de la plataforma a una de les modalitats de Fusión que inclou el catàleg del servei per 'streaming'. Els clients de Netflix que decideixin optar també per Movistar+ mantindran els seus perfils amb la mateixa configuració que tenien a la plataforma nord-americana.

Un cop el client accedeixi a un dels paquets de Movistar, serà Telefónica qui gestioni tot el servei, que es cobrarà en una única factura, com també hi haurà un únic comandament.

L'aliança presentada avui obre la porta a establir sinergies amb altres operadors, tal com ha explicat la consellera delegada de Telefónica, que ha assegurat que la companyia està sempre oberta a "acords amb tercers, acords globals".

Com queden les tarifes?

Total Plus X2 amb quatre línies (190 euros): inclou tot el futbol, sèries, cine, esports, Atención Plus i Netflix (en modalitat estàndard HB i dues pantalles simultànies). També dona accés a quatre línies de mòbil (amb 13 GB, trucades i SMS il·limitats), una línia de mòbil addicional (amb 200 MB de dades i trucades gratuïtes) i fibra òptica de 600 Mbps de velocitat.

inclou tot el futbol, sèries, cine, esports, Atención Plus i Netflix (en modalitat estàndard HB i dues pantalles simultànies). També dona accés a quatre línies de mòbil (amb 13 GB, trucades i SMS il·limitats), una línia de mòbil addicional (amb 200 MB de dades i trucades gratuïtes) i fibra òptica de 600 Mbps de velocitat. Total Plus X2 amb dues línies (165 euros): inclou tot el futbol, sèries, cine, esports, Atención Plus i Netflix (en modalitat estàndard HB i dues pantalles simultànies). També dona accés a dues línies de mòbil (amb 13 GB, trucades i SMS il·limitats), una línia de mòbil addicional (amb 200 MB de dades i trucades gratuïtes) i fibra òptica de 600 Mbps de velocitat.

inclou tot el futbol, sèries, cine, esports, Atención Plus i Netflix (en modalitat estàndard HB i dues pantalles simultànies). També dona accés a dues línies de mòbil (amb 13 GB, trucades i SMS il·limitats), una línia de mòbil addicional (amb 200 MB de dades i trucades gratuïtes) i fibra òptica de 600 Mbps de velocitat. Total X2 (140 euros): inclou tot el futbol, les millors sèries, estrenes de cinema i Netflix (en modalitat estàndard HB i dues pantalles simultànies). També dóna accés a dues línies de mòbil (amb 13 GB, trucades i SMS il·limitats), una línia de mòbil addicional (amb 200 MB de dades i trucades gratuïtes) i fibra òptica de 600 Mbps de velocitat.

inclou tot el futbol, les millors sèries, estrenes de cinema i Netflix (en modalitat estàndard HB i dues pantalles simultànies). També dóna accés a dues línies de mòbil (amb 13 GB, trucades i SMS il·limitats), una línia de mòbil addicional (amb 200 MB de dades i trucades gratuïtes) i fibra òptica de 600 Mbps de velocitat. Selección X2 (105 euros): inclou les millors sèries, el futbol que escull el client i Netflix (en modalitat estàndard HB i dues pantalles simultànies). També dona accés a una línia mòbil (amb 11 GB de dades i trucades i SMS il·limitats), dues línies addicionals (amb 200 MB de dades i trucades gratuïtes) i fibra òptica de 600 Mbps de velocitat.

inclou les millors sèries, el futbol que escull el client i Netflix (en modalitat estàndard HB i dues pantalles simultànies). També dona accés a una línia mòbil (amb 11 GB de dades i trucades i SMS il·limitats), dues línies addicionals (amb 200 MB de dades i trucades gratuïtes) i fibra òptica de 600 Mbps de velocitat. Selección amb 100 Mb i ADSL (95 euros): inclou les millors sèries, el futbol que escull el client i Netflix (en modalitat estàndard HB i dues pantalles simultànies). També dona accés a una línia mòbil (amb 11 GB de dades i trucades i SMS il·limitats), dues línies addicionals (amb 200 MB de dades i trucades gratuïtes) i fibra òptica fins 100 Mbps de velocitat o ADSL.

Si es vol tenir Netflix amb UHD i quatre dispositius simultanis, cal sumar 3 euros mensuals a cada paquet.