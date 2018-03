Movistar+ portarà ‘Félix’ al festival de sèries de Canes

La sèrie de Movistar+ Félix serà una de les deu produccions que competiran a la secció oficial de la primera edició del Canneseries, el festival internacional de sèries de Canes, que se celebrarà a la ciutat francesa entre el 7 i l’11 d’abril, en paral·lel al mercat de formats televisius MIP TV, que tindrà lloc també a Canes del 9 al 12 del mateix mes.

La ficció creada per Cesc Gay competirà amb dues produccions israelianes, una de nord-americana, una de mexicana, una d’italiana, una de belga, una d’alemanya, una de noruega i una de sud-coreana, i optarà als cinc premis que es lliuraran l’últim dia del festival: millor sèrie, millor interpretació, millor guió, millor música i premi especial d’interpretació.

Félix s’estrenarà a Movistar+ el 6 d’abril -un dia abans de l’inici del festival- i narrarà, en 6 capítols de 50 minuts, la recerca, per part del Félix, un home “normal” interpretat per Leonardo Sbaraglia, de la Julia (Mi Hoa Lee), una dona d’origen asiàtic de qui està enamorat tot i que gairebé no la coneix. Pere Arquillué i Irene Montalà formen part del repartiment d’aquest thriller amb tocs d’humor i romanticisme rodat majoritàriament a Andorra.