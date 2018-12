Movistar+ reivindica la funció social de la música

Hi ha cançons que estan lligades a determinats moments històrics i que, a més, van ser cabdals per propiciar un canvi social. Aquesta és la premissa de 'Canciones que cambiaron el mundo', un nou format que Movistar+ estrena demà. Al capdavant d'aquesta proposta hi ha la cantautora Zahara, que serà el fil conductor d'aquest programa, que, en quatre episodis, repassarà temes musicals que han acabat convertint-se en símbols de moviments com la lluita dels drets LGTBI, el feminisme o la immigració i el racisme.

Durant els quatre capítols, la cantant d'Úbeda (Jaén) estarà acompanyada del grup Miss Caffeina, Rayden, Rozalén i Marlango, que l'ajudaran a explicar la influència que té la música en determinats àmbits socials. A més, faran versions de cançons com 'Over the rainbow', la cançó que Judy Garland va interpretar a 'El màgic d'Oz', o 'Respect', l'himne feminista d'Aretha Franklin.

A més, pel programa també hi passaran altres artistes, com Alaska, Love of Lesbian i Christina Rosenvinge, que aportaran el seu testimoni, així com també periodistes i personatges rellevants del món de la cultura i la societat.