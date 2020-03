Movistar+ diu que les seves sèries han generat 31 milions a Catalunya

Les onze sèries que Movistar+ ha rodat, totalment o parcialment, a Catalunya entre el 2017 i el 2019 han generat un impacte de 31 milions d’euros al país, segons la mateixa plataforma. Aquestes produccions també han suposat la creació de 10.100 llocs de treball, si bé aquesta xifra inclou els aproximadament 6.800 figurants que han participat en aquestes sèries (2.100 dels quals, a Merlí: Sapere aude) i que representen, per tant, feines de molt poca durada. 1.800 persones més han treballat directament en les produccions, ja sigui com a actors (540) o com a membres de l’equip tècnic, mentre que els 1.500 llocs de treball restants corresponen a feines indirectes.

En total, aquestes ficcions (entre les quals hi ha Mira lo que has hecho, Matar al padre, Félix o Velvet Colección) han rodat a Catalunya durant 96 setmanes, en 304 localitzacions. Vida perfecta, amb 61, és la que ha triat més punts diferents del país per rodar-hi les seves escenes.