Mr. Big, de 'Sexo en Nueva York', hauria mort a la tercera pel·lícula

Els seguidors de ' Sexo en Nueva York' ja es van endur una sorpresa en saber que no es gravaria la tercera pel·lícula, tot i ja tenir el guió preparat. Ara s'ha sabut que l’actriu Kim Cattrall, que encarnava el paper de Samantha Jones, s’hauria negat a participar en aquest projecte, i un dels motius és que la sèrie tenia previst eliminar un dels personatges principals –Mr. Big, el marit de Carrie–, de manera que la història s’hauria centrat massa en la reacció de la Carrie i hauria deixat de banda les tres altres protagonistes: la Samantha, la Charlotte i la Miranda.

En un podcast del programa ' Origins', el presentador –James Andrew Miller– ha parlat amb gran part del càsting i ha revelat els detalls de la tercera pel·lícula de 'Sexo en Nueva York ' que mai es va arribar a rodar. Resulta que el guió tenia previst que Mr. Big moriria d’un infart sobtat durant la primera part de la producció. En conseqüència, l’' spin-off' s’hauria centrat en com la famosa escriptora Carrie Bradshaw –interpretada per Sarah Jessica Parker– afronta el dol.

A més, Miller ha assenyalat que aquesta novetat és un dels motius pels quals Kim Cattrall va decidir rebutjar les ofertes de la productora per participar en aquest projecte. Segons explica el presentador, “algunes persones properes a la Kim creuen que el guió no tenia gaire a oferir pel que fa al personatge de la Samantha” i, afegeix, “la mort de Mr. Big tant a l’inici de la pel·lícula prioritzava la protagonista i el xoc emocional que experimenta per damunt de la relació de les quatre amigues”.

Per la seva banda, Cattrall –que no ha participat en aquesta entrevista– ja va comentar en el seu moment, l’octubre del 2017, que no formaria part de la nova entrega de la franquícia amb la voluntat de “deixar enrere un capítol de la seva vida i començar-ne un de nou”. A més, l’actriu considerava que els beneficis de la sèrie no s’estaven repartint per igual, i això la desmotivava a seguir formant-ne part, comenta Miller.