Mulder i Scully s’enfronten a nous misteris paranormals

Fa gairebé 25 anys que els agents Fox Mulder i Dana Scully es van conèixer en una oficina del soterrani de la seu de l’FBI. Ara, Expediente X, que es va estrenar originalment el setembre del 1993, torna amb una nova temporada, l’onzena, per intentar resoldre les teories conspiratives que envolten la parella. Aquest revival -que s’emet avui als Estats Units i dilluns a l’Estat per la Fox-és el segon que viu la sèrie de ciència-ficció després del seu suposat final definitiu l’any 2002: el primer es va emetre l’any passat i, tot que la crítica el va crucificar, les bones dades d’audiència han fet que Chris Carter, el creador, es torni a endinsar en la història paranormal que va causar furor als anys 90.

Vells i nous personatges

El tàndem format per Mulder i Scully, dos agents amb una relació molt diferent amb els fenòmens inexplicables, va donar la fama a David Duchovny i Gillian Anderson, dos actors que eren pràcticament uns desconeguts quan es va estrenar la sèrie. Tots dos han estat d’acord, com ja van fer l’any passat, a aparèixer en la nova entrega de deu episodis, tot i que Anderson ja ha avisat que serà l’última vegada que es posi a la pell de l’agent i doctora. Per a l’actriu, l’onzena temporada recupera “l’essència d’ Expediente X ”. Duchovny assegura que, en aquesta ocasió, la relació entre els dos personatges principals torna a ser al centre de l’acció, que explotarà la química entre els dos actors, un dels elements que va enganxar els seguidors de la sèrie.

Més enllà de la icònica parella, la nova entrega també recupera altres personatges imprescindibles de l’univers d’ Expediente X, com el Fumador, a qui dona vida William B. Davis, o Walter Skinner. El supervisor de Mulder i Scully, interpretat per Mitch Pileggi, serà el protagonista d’un episodi amb què els espectadors descobriran el passat del personatge.

També hi haurà, però, nous personatges, com Erika Price (Barbara Hershey), una dona poderosa que representa una misteriosa organització, i estrelles convidades, com Haley Joel Osment, conegut per haver sigut el nen protagonista d’ El sexto sentido.

Com és habitual en la sèrie, la nova temporada combina capítols centrats en casos aïllats -plens de monstres- amb episodis que exploren la trama de llarg recorregut que s’iniciava amb l’episodi pilot, emès l’any 1993, i l’abducció de la germana de Mulder. La nova entrega pren com a punt de partida el final obert amb el qual va concloure la desena temporada, que semblava indicar l’arribada de la fi del món.

A la recerca del seu fill

Tot i que els espectadors mai han tingut una confirmació de si Mulder i Scully han tingut una relació sentimental, sí que saben que la parella va tenir un fill concebut de forma misteriosa, ja que ella és estèril. El nen, anomenat William, va ser donat en adopció per evitar que caigués en mans de persones perilloses que es volguessin aprofitar dels seus poders.

Segons ha avançat Chris Carter, el nen serà un dels fils conductors de l’acció. L’agent pèl-roja emprendrà una croada per recuperar-lo, tot i les reticències inicials de Mulder. Per a Scully, el seu fill, ja adolescent, pot ser la clau per entendre els misteris que els rodegen. “En aquesta temporada coneixerem moltes coses sobre ell i les seves habilitats”, assegura l’actriu.

Dones guionistes

L’última temporada d’ Expediente X es va veure envoltada de polèmica després que diversos mitjans assenyalessin la poca diversitat que hi havia en l’equip creatiu, format exclusivament per homes. Aquest fet resultava paradoxal per als periodistes, que no entenien com una sèrie que gira, en part, al voltant d’un personatge femení poderós com Scully, que va marcar una generació de joves espectadores, no comptés amb cap dona entre els guionistes o directors dels episodis.

Arran de les crítiques, Chris Carter ha obert les portes de la sèrie a dues directores -Carol Banker i Holly Dale- i tres guionistes -Karen Nielsen, Kristen Cloke i Shannon Hamblin-, malgrat que la Fox assegura que la decisió estava presa abans de la reacció dels periodistes. Gillian Anderson celebrava irònicament a Twitter el pas fet per la sèrie i la cadena: “2 de 207 episodis dirigits per dones. Jo també espero el dia en què els números siguin diferents”.

La febre dels retorns televisius

La recuperació de sèries que van triomfar en el passat, com Expediente X, és una tendència molt arrelada en el mercat televisiu. El 2017 van tornar Twin Peaks i Will & Grace, que ha sigut recompensada amb dues nominacions al Globus d’Or, una com a millor comèdia i una altra per a Eric McCormack com a millor actor. El 2018 seguirà el mateix patró, i al març tota la família de Roseanne tornarà a la petita pantalla.

Els projectes per ressuscitar sèries no s’aturen, i aquesta setmana els mitjans nord-americans han assegurat que la NBC treballa en el retorn de Boig per tu, que es va emetre per TV3 als anys 90. Aquesta sitcom romàntica, protagonitzada per Helen Hunt, explicava la història d’una parella acabada de casar que vivia a Nova York. Hunt va guanyar tres Emmy pel paper de Jamie Buchman, una experta en relacions públiques.