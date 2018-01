Multa a Mediaset per haver superat el límit de publicitat

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha imposat una sanció de 35.850 euros a Mediaset per haver superat els minuts màxims que es poden dedicar als anuncis, tal com fixa la llei general de comunicació audiovisual. Així ho ha explicat l’organisme regulador, que recorda que la normativa estableix un topall de 12 minuts per hora natural per als espots publicitaris i de televenda (en canvi, no estan inclosos en el còmput ni la majoria d’autopromocions, ni els patrocinis, ni els emplaçaments publicitaris).

Les infraccions es van produir entre el maig i el juliol del 2017 als canals Telecinco, Cuatro i Boing. La multa inicial era de 59.750 euros, però s’ha reduït en un 40% perquè la companyia ha reconegut voluntàriament la seva responsabilitat i ja ha pagat la multa abans que es dictés la resolució. Amb tot, la CNMC recorda que Mediaset no perd el dret a recórrer i que, per tant, pot presentar un recurs contenciós administratiu davant l’Audiència Nacional contra aquest dictamen durant els dos mesos següents a la notificació de l’expedient sancionador.

La multa és, en tot cas, més modesta que en altres ocasions. El juny del 2015, per exemple, va haver de pagar 230.000 euros també per haver superat el temps màxim permès per a la publicitat. Aleshores, també Atresmedia va veure com els seus abusos li comportaven un expedient similar. L’any passat, Mediaset va rebre una multa de 324.000 euros, en aquest cas per haver fet publicitat encoberta dels medicaments Actafarma, Revidox, Obextrem i Dormax a les seccions de salut del programa Sálvame diario.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va començar a multar les televisions privades el 2014. Des d’aleshores, ha imposat sancions per un valor superior als 13 milions d’euros.