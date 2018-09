Multa de 17.000 euros a Losantos pels seus comentaris sobre fer esclatar bombes a Alemanya

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha imposat una multa a Federico Jiménez Losantos pels comentaris fets arran de la decisió de la justícia alemanya de deixar Carles Puigdemont en llibertat sota fiança. El locutor, a l'emissora de la seva propietat, va deixar caure: "A Baviera poden començar a explotar cerveseries". L'organisme considera que els seus comentaris "són susceptibles d'incitar a l'odi per raó de nacionalitat" i per això imputa a Libertad Digital SL, l'empresa propietària de l'emissora, una infracció administrativa lleu. "A les Balears hi ha uns 200.000 alemanys d'ostatges", va dir també Losantos en la seva diatriba matinal. I assenyalava directament el magistrat: "El miserable jutge alemany ofèn tots els espanyols, es burla de la nostra Constitució i del nostre ordre jurídic".

El CAC va emetre una resolució en la qual assenyalava que les declaracions podien ser constitutives d'un delicte d'odi i –en no tenir capacitat sancionadora en mitjans no catalans– ho va remetre a la CNMC, perquè prengués les mesures oportunes. En la seva resolució, la CNMC assegura que ha actuat d'ofici, tot i que admet que va incorporar la decisió raonada del CAC al seu expedient, si bé la valoració jurídica dels fets és diferents.