Multa d'un milió d'euros a RTVE per haver emès publicitat

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha imposat a Radiotelevisió Espanyola (RTVE) dues multes per un valor total d'1.070.765 euros per haver emès publicitat als seus canals de televisió, cosa que la corporació pública té prohibida per llei.

La primera sanció fa referència a nou campanyes de diverses empreses (en total, 319 espots) emeses entre el desembre del 2017 i el gener del 2018 a La 1, La 2, el canal 24 Horas i Teledeporte. Segons TVE, aquests anuncis corresponien a patrocinis esportius, ja que les empreses anunciades esponsoritzen el pla ADO de suport als esportistes olímpics i l'emissió de les campanyes formava part de l'acord signat entre la corporació i el Comitè Olímpic Espanyol per a l'emissió del programa 'Objetivo Tokio', que mostra la preparació dels atletes per a la cita olímpica del 2020.

Ara bé, la CNMC creu que la naturalesa de les campanyes emeses no es limita només a presentar les marques com a patrocinadores d'aquest programa, sinó que són "veritables missatges publicitaris", que "tenen per objectiu la compra dels productes o la contractació dels serveis anunciats a través de l'exposició positiva de les seves característiques, en comptes de limitar-se a promocionar el nom, la marca, la imatge, les activitats o els productes del patrocinador".

En conseqüència, l'organisme considera que RTVE va cometre nou infraccions lleus, i li imposa una multa de 341.280 euros.

Pel que fa a la segona sanció, el cas és similar, tot i que no es refereix a suposats patrocinis esportius (que la llei tracta com un cas específic) sinó a patrocinis de programes que, en opinió de la CNMC, també tenien, en realitat, una finalitat publicitària. En aquest cas, la multa deriva de dotze campanyes (2.760 anuncis en total) emeses també entre el desembre i el gener a La 1, La 2, el canal 24 Horas, Teledeporte i, en aquest cas també, el canal infantil Clan.

Competència subratlla que els espots analitzats no acompanyen el programa que patrocinen, sinó "avanços de programació" o "autopromocions del programa", fet que no està previst a la llei. A més, diu l'organisme, "les campanyes es presenten amb la forma de missatges publicitaris, o extractes, i mostren les característiques dels productes o serveis anunciats, els seus avantatges, les seves virtuts o, fins i tot, el grau de satisfacció dels seus posseïdors".

En aquest segon cas, doncs, la CNMC considera RTVE responsable de dotze infraccions lleus, i la sanciona amb 729.485 euros.

La corporació estatal té un termini de dos mesos per presentar un recurs contenciós administratiu contra aquestes dues resolucions davant de l'Audiència Nacional.