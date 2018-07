Multa d'1,3 milions a Telecinco per continguts de 'Sálvame'

La Comissió Nacional de Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat Mediaset amb 1.094.006 i 207.302 euros, en dos expedients, per l'emissió de continguts audiovisuals que poden resultar perjudicials per al desenvolupament físic, mental i moral dels menors. Segons explica Competència, el primer expedient agrupa sis sancions en relació amb els programes 'Sálvame naranja' i 'Sálvame limón' emesos a Telecinco els dies 8, 9 i 10 de gener del 2018. En el segon expedient s'agrupen uns altres dos continguts emesos a 'Sálvame naranja' el 9 de febrer passat.

Un dels continguts polèmics inclou la col·laboradora Chelo García Cortés menjant-se un plàtan de manera que simulava practicar una fel·lació, i que es va emetre en horari infantil. Un altre dels moments sancionats inclou les imatges del pare d'Alonso Caparrós, Andrés, posant-se violent amb un reporter o el fet que se suggerís que el veterà periodista havia pensat a suïcidar-se.

La CNMC ja havia requerit prèviament Mediaset perquè adeqüés la qualificació per edats del programa 'Sálvame' a la normativa audiovisual. Després d'aquest requeriment, Mediaset va separar el programa en dos blocs: 'Sálvame limón', que s'emet entre les 4 i les 5 de la tarda amb la qualificació de "no recomanat per a menors de 12 anys", i 'Sálvame naranja', que s'emet a partir de les 5 amb la qualificació de "no recomanat per a menors de 7 anys", ja que a partir d'aquella hora comença l'horari de protecció infantil.

La CNMC recorda que Mediaset pot interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució davant l'Audiència Nacional en el termini de dos mesos a partir del dia de la notificació. El grup mediàtic ja ha anunciat que efectivament ho farà, en considerar la multa desproporcionada, ja que, al seu parer, "posa de manifest l'arbitrarietat amb la qual es tracten els assumptes relatius a la televisió generalista, que pateix una hiperregulació que contrasta amb la nul·la legislació per a les noves activitats audiovisuals".