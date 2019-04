'El Mundo' i Cayetana Álvarez de Toledo Rodrigo Díaz de Vivar

260x366 portada mundo 12/04/19 portada mundo 12/04/19

Cayetana Álvarez de Toledo va venir a la Barcelona per a la qual es presenta amb l'objectiu d'aconseguir una fotografia, i la va obtenir. És a dir, l'hi van donar. I la premsa de Madrid va complir el seu paper d'agafar l'anècdota –fabricada, provocada– i elevar-la a categoria. "La universitat catalana, ostatge dels totalitaris", diu en portada l''Abc'. I mostra una turba i, enmig del brogit, una Cayetana Álvarez de Toledo –abreujaré la multicognomada política CAT, espero que no li sàpiga greu– amb una cara de perfecta tranquil·litat. El subtítol parla de "llei del terror", de "boicotejats", de "perseguits", d'agressions... però l'expressió de la candidata del PP és més aviat d'espectadora de pel·lícula de Garci a partir del minut 40. Semiòticament té un problema, aquesta primera pàgina: com que l'encerclen amb una línia vermella perquè se la vegi, gràficament se suggereix que "els totalitaris" del titular no són precisament els independentistes. I, parlant de totalitaris, hauria estat bé recollir un fotograma del vídeo que corre on es veu un dels acompanyants de CAT estenent el braç en una vella i coneguda salutació. També 'La Razón' l'encercla i, de nou, ella està ben serena. Només cal veure com 'El Mundo', que darrerament abascaleja molt, titula: "Álvarez de Toledo doblega un 'escrache' independentista". La reconquesta comença a Bellaterra, 'pardiez'! Aquesta diferència d'enfocament demostra com, al marge de l'opinió que mereixin els 'escraches', es tracta d'una matèria informativament molt mal·leable.

Mentrestant, un duo de portades catalanes interessants, per contrast. 'El Periódico' consigna l'inici de campanya i titula "Espanya se la juga". 'El Punt Avui', en canvi, obre amb "En clau catalana". En realitat, totes dues portades diuen el mateix, només que cada mitjà l'adapta al seu lector.