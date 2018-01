Quan 'El Mundo' esdevé el diari moderat d'Espanya

260x366 portada mundo 26/1/18 portada mundo 26/1/18

L'aproximació d''El País' a 'La Razón' està fent que 'El Mundo', inesperadament, estigui quedant com un diari espanyol moderat. (És a dir, """moderat"""). La sonora bufa propinada pel Consell d'Estat contra els plans del PP per impedir la investidura de Puigdemont ha motivat la reacció mercromínica dels fidels escuders mediàtics. "L'Estat no pot mostrar debilitat", diu una crida de l'editorial de 'La Razón', destacada en portada. Com si el Consell d'Estat no fos Estat, com el seu nom indica. Cosa de la separació siamesa de poders espanyola. Al costat de 'La Razón', també 'El País' es presta a recordar, en el primer paràgraf del seu editorial, que la decisió de l'organisme "no és vinculant". I afegeix: "El govern, en nom de la democràcia i la Constitució, i en representació de la ciutadania, ha d'esgotar totes les vies polítiques i legals al seu abast per evitar una investidura que abocaria les institucions de l'autogovern a un nou conflicte amb l'Estat". Finament, està animant Rajoy a passar-se el dictamen del Consell d'Estat pel folre i les manilles.

Queda el consol de llegir 'El Mundo', a qui un mínim de pudor l'empeny a titular el seu text "El govern ha d'atendre el Consell d'Estat". El veredicte ha estat una "decepció", per al diari, però admet que "no era el moment processal oportú" i recorda que "quan l'Estat de dret vol imposar la seva superioritat moral i institucional als colpistes, ha de respectar-se escrupolosament la llei". El disbarat jurídic del govern de Madrid és tan surreal, que el diari ha d'escriure obvietats com "Ni el Consell d'Estat ni el Tribunal Constitucional han de prejutjar quin serà el seu comportament". I conclou: "S'equivoca, per tant, el Govern [espanyol] en tirar endavant el recurs davant del Constitucional".

Trucada de Soraya a 'El Mundo' en 3, 2, 1...