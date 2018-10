'El Mundo' estén la catifa vermella a Vox

260x366 portada mundo 8/10/18 portada mundo 8/10/18

Nova estesa de banderes espanyoles a les portades de la premsa que s'autodenomina no nacionalista. A 'La Razón, mostren una 'rojigualda' solitària davant de la plaça Sant Jaume, com a estampa per representar el fracàs de la manifestació convocada per Ciutadans. "L'arribada al poder de Pedro Sánchez i les seves picades d'ull a l'independentisme han trencat la unitat de missatge dels constitucionalistes a Catalunya", deia el peu de foto, a mode de justificació editorialitzant. Pretendre que una manifestació de les hordes riverites punxa per presumptes picades d'ull sanchívoles, francament, ja s'escapa de la meva capacitat de fabulació. Però com que l'independentisme té la culpa de tot, des de l'Ebola fins a no trobar lloc d'aparcament al Guinardó, tot podria ser.

Més preocupant és l'estesa de banderes espanyoles a 'El Mundo, consignant la reunió de 10.000 serens, amables i civils simpatitzants de Vox. El titular diu: "Vox es reivindica a Madrid amb un atac radical contra PP i Cs". L'ànim del diari és evident: empènyer aquests dos partits cap a la ultradreta oberta que representa el partit de Santiago Abascal. L'article d'opinió que destaquen en portada és un de Jiménez Losantos titulat "La gran reacció", en què no reprimeix ni un decalitre de la salivera que li ve veient els congregats a Vistalegre, nom irònic com n'hi ha pocs. A la columna, per cert, explica que a l'1 d'Octubre hi va haver "colpistes i colpejats". Colpejats a les porres pels insolents ossos i articulacions dels independentistes, s'entén.

Serà interessant veure els equilibris de la premsa de l'Íbex-35, els pròxims mesos, per alimentar el monstre sense que se'ls desboqui. Mentrestant, naturalitzaran el discurs homòfob, xenòfob i de l'odi que encarna Vox. Però això no sembla que els faci perdre especialment la son.