Malaltissa mania d''El Mundo' a Greta Thunberg

260x366 'El Mundo' té mania a Greta Thunberg 'El Mundo' té mania a Greta Thunberg

A 'El Mundo' no li agrada el que diu Greta Thunberg. Això no tindria més importància si no fos que, en comptes de contestar als seus arguments, es dedica a denigrar-la amb certa regularitat. Santiago González la titllava de "model d'absentisme escolar" (com si tot el que està aprenent aquesta adolescent amb tot el que està podent viure i veure no compensés faltar uns dies a l'institut). Lola Sampedro la qualificava de "nina trencada" i receptava a les joves que el compromís l'aprenguessin "a poc a poc, entre hores mortes de tardes d'agost, pijames bruts i pots de Nocilla". Aquesta defensa del 'leche, cacao, avellanas y azúcar' resulta hipòcrita, quan estàs escrivint per carregar-te-la, amb el pretext que critiques el seu entorn, rebaixant-la de passada a putxinel·li. Iñaki Gil cita el sociòleg Jean-Pierre Le Goff per dir que, quan ella entra en escena, el "sentimentalisme i la victimització arriben al seu cim".

Però l'article més repulsiu apareix signat amb el pseudònim de Tadeu. Denuncia el "discutible ús" que fan els ecologistes de "la nena sueca malalta d'autisme". Anem a pams. Primer, Thunberg no és una nena. Té 16 anys i, per tant, és una noia. El columnista xaruc ha triat la paraula òbviament per denigrar-la. Tampoc no és un titella, com insinua. I, sobretot, és ben mesquí treure a col·lació el seu autisme, tenint en compte que la mateixa activista considera que, per a ella, ha estat un estímul, no pas una limitació. De fet, considerar l'autisme una malaltia és també censurable, ja que es tracta d'un trastorn.

Com que insultar-la des de la carcúndia està de moda no només a Espanya, Fox News ha hagut de demanar perdó perquè un dels seus col·laboradors la va denigrar per la seva diversitat neuronal. La insolent i prepotent Fox News. Ho farà 'El Mundo'?