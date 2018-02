'El Mundo' li perdona el GAL a Felipe González

260x366 elmundo elmundo

Bombo, platerets i simbomba: "Primera entrevista a Felipe González a les pàgines d''El Mundo'", anuncia el diari. I hi posa una pastilla on hi diu "Exclusiva". (Esclar, si fos a 'El País' ja no seria una exclusiva, però en fi.)

La primera pregunta és: "Per què en 29 anys de vida d'aquest diari no li havia concedit mai una entrevista?" Es tracta d'una pregunta retòrica, esclar: tothom sap que la resposta té nom (Pedro), inicial (jota) i cognom (Ramírez). González diu que Pedrojota (a qui no anomena pel nom) és una de les quatre o cinc persones amb qui no faria un cafè. I diu que "el diari ara ha canviat". Ui. El problema d'aquesta frase és que obliga els periodistes a ser punyents, per allò de demostrar que s'ha aconseguit fer seure González en una entrevista i no en un massatge. I això no queda establert. De les 66 preguntes del qüestionari, la cadena 'GAL' –el gran assumpte que va marcar la relació de F.G. amb 'El Mundo'– només apareix com a part de les paraules 'galopa' i 'Portugal'. Només hi ha dues referències a la qüestió, obliqües: "En els seus anys de govern, es va donar una alta conflictivitat laboral, el terrorisme d'estat, la corrupció… Tot això va provocar una desfeta" i "¿Assumeix algun error propi en la lluita contra el terrorisme?" La primera és un poti-poti on es barreja tot i, per tant, es deixa via lliure a l'entrevistat a respondre per on més li convingui. La segona és tan genèrica que li torna a deixar la porta oberta a l'escapatòria. Poca cosa per a qui li pesa la sospita de ser la X del GAL.

Fa uns mesos, González va declarar: "Mai hem tingut pitjor resultat al País Basc, a pesar de les coses que vam fer". Seixanta-sis preguntes? "Quines coses van fer al País Basc, senyor González?", preguntat una i seixanta-cinc vegades més.