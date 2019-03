'El Mundo' vol funcionaris de l'Estat monolingües

260x366 el mundo 05/03/2019 el mundo 05/03/2019

"El govern pagarà més als funcionaris que parlin llengües cooficials". És un titular d''El Mundo' pensat per excitar el seu lector. Tot i que els monolingües es quedaran igual, el diari rabia i escriu que "penalitzarà econòmicament els treballadors públics que només tinguin coneixement de castellà". En el text, per cert, s'aclareix que es tracta d'un complement per a persones que ocupen llocs de treball d'atenció al públic. Que es proposi aquest extra evidencia que l'administrat no pot adreçar-se en el seu idioma a les finestretes que té l'Estat a la seva comunitat autònoma. Però fins i tot això fa nosa a 'El Mundo'. I s'enfada perquè algú assumeix que caldrà invertir diners (sense 'castigar' ningú) per resoldre aquesta anomalia.

Ple al vuit de Guaidó

Des de diferents angles i amb enquadraments dispars, però tots vuit diaris coincideixen avui en la seva fotografia de portada: Guaidó altre cop a Veneçuela, després de la seva gira americana, en el que suposa un nou desafiament a Maduro. La imatge és potent, perquè a moltes estampes apareix enfilat en una mena d'estructura estranya de ferro que fa que en algun moment sembli l'Home del Mil·leni de la Fura dels Baus que solia desitjar-nos un bon any nou a Barcelona. En tot cas, consigno que cap diari del Regne Unit, França, Alemanya o Itàlia en fa foto del dia. Ni tan sols a Sud-amèrica hi ha aquesta unanimitat: uns quants diaris obren amb l'assumpte, però diverses notícies aconsegueixen l'obertura en altres capçaleres. Hi ha una comunitat de veneçolans a Espanya (a l'entorn dels 160.000) que justifica només en part aquest interès. El factor principal sembla més aviat d'ordre intern: el fet que la política espanyola, des de la irrupció de Podem, ha convertit aquest afer en una qüestió polaritzant.