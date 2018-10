Najwa Nimri, fitxatge estrella de 'La casa de papel'

Netflix ja ha iniciat la fase de producció de la nova entrega de 'La casa de papel', i ho ha fet amb l'anunci d'un fitxatge estrella, l'actriu Najwa Nimri. Tot i que originalment la sèrie es va estrenar a Antena 3, no va ser fins que va passar a formar part del catàleg de la plataforma que es va convertir en un fenomen d'abast mundial. El seu èxit va propiciar que la plataforma arribés a un acord amb Atresmedia per produir-ne més capítols, ja que Antena 3 considerava que la sèrie creada per Àlex Pina ja havia arribat al final.

La plataforma de 'streaming' ofereix la primera temporada de la sèrie dividida en dues parts, de manera que la nova temporada que s'està preparant es considera la tercera entrega del 'thriller' sobre el segrest de la Fàbrica de Moneda i Timbre. La plataforma ha compartit avui un vídeo per anunciar l'inici de la fase de producció de la nova entrega.

Segons ha explicat Netflix, Nimri, de qui no se sap quin paper interpretarà, no és l'única incorporació de 'La casa de papel'. Fernando Cayo, Hovik Keuchkerian i Rodrigo de la Serna també se sumaran al repartiment de la sèrie a partir d'aquesta nova temporada. Precisament, ha sigut De la Serna qui ha confirmat que 'La casa de papel' té corda per a estona a Netflix i que la plataforma ja hauria donat llum verda a la quarta part del 'thriller'.