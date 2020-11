'Nasdrovia', comèdia amb accent rus sobre la crisi dels 40

Són estirats i esnobs i tenen un peu a la crisi dels 40. L'Edurne (Leonor Watling) i el Julián (Hugo Silva), advocats i exparella, decideixen canviar de vida quan coneixen el Franky (Luis Bermejo), un excepcional cuiner especialitzat en cuina russa que passa per un mal moment. Amb ell muntaran un restaurant que s'acaba convertint en el lloc de trobada preferit de la màfia russa i això farà que la seva fins ara avorrida vida passi a ser un thriller delirant. Aquest és el punt de partida de Nasdrovia, una comèdia produïda per Globomedia (The Mediapro Studio) que s'estrena aquest divendres a Movistar+.

"El que m'agrada dels personatges és que no són bones persones", explica Leonor Watling de l'Edurne, una dona que porta anys defensant criminals a canvi d'uns bons honoraris que li permeten viure una vida de luxe. L'actriu celebra el to arriscat de Nasdrovia, un dels elements que va fer que s'interessés per la producció ara fa dos anys, quan n'hi van enviar una primera versió. "Vaig pensar que era tan bona que ningú s'atreviria a fer-la", confessa l'actriu, que afegeix que la seva por era que intentessin simplificar la proposta. "És una comèdia, però és moltes més coses", remarca.

Per a Hugo Silva, la parella principal comparteixen la por a la soledat, però també als canvis, malgrat que se senten insatisfets. "Són dos personatges que necessiten passar de pantalla", explica l'actor, forjat en sèries com Los hombres de Paco i El ministerio del tiempo. El canvi de vida que necessiten, però no s'atreveixen a fer, arriba de manera forçada pel seu contacte amb la màfia russa i les situacions extremes a les quals s'enfrontaran. "La comèdia està en el patiment del personatge", detalla l'actor.

Trencament de la quarta paret

A l'estil de Fleabag, una de les característiques de Nasdrovia, que té sis capítols de 30 minuts, és la constant ruptura de la quarta paret per part de l'Edurne, que es dirigeix tot sovint als espectadors. A la novel·la que va servir d'inspiració per a la sèrie, El hombre que odiaba a Paulo Coelho, de Sergio Sarria, la veu del narrador era la del Julián. El protagonisme femení va ser idea dels productors executius de Movistar+, que estaven cansats de rebre propostes en què el focus sempre estava sobre un home. Segons expliquen els creadors de la sèrie –Sergio Sarria, Miguel Esteban i Luismi Pérez–, una protagonista femenina divertida i amb caràcter "ajudava a contrarestar l'univers testosterònic de la màfia russa". Com en el cas del personatge de Phoebe Waller-Bridge a Fleabag, l'Edurne té fantasies recurrents que només comparteix amb els espectadors.

La modificació del punt de vista no és l'únic canvi que hi ha respecte del llibre. El retrat que es fa dels mafiosos també ha virat i ha passat del tòpic dels tipus durs a homes tendres i, fins i tot, divertits. "Vam optar per aquest camí després d'adonar-nos que no ens interessava construir uns mafiosos durs com els de Promeses de l'Est, així que vam intentar fer-los més semblants a nosaltres. Això ens donava la possibilitat que fossin més creïbles i multiplicava les opcions de comèdia", assenyalen els creadors. Els encarregats de donar vida a aquests mafiosos "diferents" són Anton Yakovlev, Kevin Brand, Yan Tual i Michael John Treanor.

Darrere de la càmera hi ha Marc Vigil, un director que va fer els seus primers passos televisius a 7 vidas i Aida, dues comèdies de Telecinco. Després de dirigir capítols d' El ministerio del tiempo i Vis a vis, Vigil torna al gènere de la comèdia, tot i que Nasdrovia s'allunya força dels seus primers projectes. "És una comèdia diferent, el tipus de comèdia que sempre he volgut fer però que mai he pogut fer", diu Vigil. En aquest sentit, el director assenyala que la sèrie no busca la rialla o l'acudit, sinó que mira cap al thriller. "Ens hem apropat a la sèrie en la línia dels germans Coen, Tarantino o, fins i tot, Barry de la HBO", diu.

"És diferent al que s'està fent ara, amb un humor més fi, diferent, de situació. El codi és molt modern i crec que encara no s'havia fet una sèrie així", assenyala Hugo Silva. Des de Globomedia defensen que l'estil fresc de Nasdrovia es deu, en part, al fet que els seus creadors i guionistes provenen de l'àmbit de la no-ficció, ja que s'han forjat en programes com El intermedio, El fin de la comedia i Capítulo 0.

Movistar+ ha fet una aposta de futur amb Nasdrovia i ja n'ha encarregat una segona temporada, en la qual l'equip de producció ja està treballant. Una de les novetats respecte la primera temporada és que Mac Vigil també hi participarà com a guionista.