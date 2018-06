National Geographic dedicarà un documental a la construcció de la Sagrada Família

El procés de construcció de la Sagrada Família centrarà un dels episodis de la sèrie documental ' Megaestructuras', un dels programes més longeus del canal National Geographic. El documental compta amb la col·laboració de la productora Minoria Absoluta i s'estrenarà durant la tardor de 2018 tant a Espanya com a la xarxa internacional de canals de National Geographic.

L'espai 'Megaestructuras' mostra com s'han realitzat algunes de les obres d'arquitectura i enginyeria més complexes de la història, com seria el cas de la Sagrada Família projectada per Antoni Gaudí. Amb aquest nou capítol, els espectadors descobriran el repte que suposa construir una catedral de pedra enmig d'un entorn urbà que, a més, té la dificultat afegida que centenars de turistes cada dia s'acosten al temple per visitar l'obra pòstuma de l'arquitecte de Reus, que es va començar a construir fa 136 anys.

En el documental hi participaran els responsables actuals de l'obra. Arquitectes, tècnics, picapedrers i artesans de pedra i cristall explicaran les tècniques que fan servir per accelerar el procés de construcció i acabar l'obra el 2026.