Els fons Nazca Capital i Seaya entren en l'accionariat de Filmin

La plataforma de vídeo sota demanda (VOD, per les sigles en anglès) Filmin ha donat entrada al seu accionariat a la firma d'inversió de capital privat Nazca Capital, que s'ha convertit en accionista majoritària de la companyia en substitució de Metropolitan Filmexport i Vértigo Films. També hi ha entrat el fons de venture capital Seaya. L'objectiu d'aquest canvi accionarial és consolidar el posicionament de Filmin a Espanya i Portugal i desenvolupar una expansió internacional del seu servei "especialitzat en cinema i sèries de qualitat", majoritàriament europees, de cara a aprofitar l'auge del mercat de vídeo a la carta, la demanda del qual s'ha multiplicat per nou en els últims tres anys.

Després d'aquest canvi, el projecte continuarà liderat per Juan Carlos Tous, José Antonio de Luna i Jaume Ripoll, socis fundadors de la companyia, "que compten amb un profund coneixement del sector audiovisual i que mantenen la seva posició com a accionistes". Nazca, firma que inverteix en petites i mitjanes empreses espanyoles (pimes) no cotitzades, remarca que aportarà a Filmin seva "experiència en desenvolupar projectes de creixement en empreses, així com el seu coneixement en models de negoci de subscripció". Per la seva banda, Seaya aportarà la seva experiència en tecnologia i en projectes d'expansió internacional de ràpid creixement.

El fundador i conseller delegat de Filmin, Juan Carlos Tous, ha afirmat que l'arribada de Nazca i Seaya els permet "fer realitat el somni d'internacionalització de Filmin". "La seva experiència serà un impuls clau per al projecte i permetrà consolidar el nostre posicionament en un moment en què els grans actors del mercat del vídeo a la carta competeixen en un mercat global", ha subratllat.

Amb seu a Barcelona i fundada el 2007, Filmin destaca que és una plataforma amb un "posicionament complementari" al de les grans generalistes, com Netflix, HBO o Amazon Prime Video, basada en una oferta majoritàriament de cinema i sèries, novetats i clàssics, "amb una clara vocació cultural". La companyia, que preveu tancar el 2020 amb una facturació de 15 milions d'euros, compta amb un "un ampli catàleg de 15.000 continguts, el més gran d'Europa en subscripció".