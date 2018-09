Neix ‘Fluor’, el portal transgressor de l’ARA

Què és Fluor?, us preguntareu molts. Doncs Fluor és diversió, plaers i lleure, és música, gastronomia, famílies i el gran univers de la cultura pop. Tot això concentrat en una nova comunitat digital del diari ARA que neix després d’un estiu en proves amb un èxit més que acceptable.

Aquest setembre veu la llum de manera oficial i amb tota la seva esplendor. Amb un to desenfadat, el portal té com a principal objectiu que els lectors del diari passin una bona estona descobrint talents nous, racons de Barcelona i Catalunya, restaurants i locals, llegint històries sobre les dives del pop o veient l’últim vídeo viral a les xarxes. Amb aquest propòsit, Fluor serà un espai transversal que abordarà des de les novetats en moda d’aquí i de fora fins a la gastronomia de tots els nivells i preus, la cocteleria, la cultura amb una mirada heterodoxa -exposicions, esdeveniments musicals més enllà dels grans festivals, disseny de tot tipus i totes les èpoques, propostes alternatives...- i personatges curiosos, i farà un seguiment atent de la vitalitat creativa a les xarxes socials.

Tot aquest contingut, fugint del to convencional, serà tractat amb sentit de l’humor i esperit transgressor pels periodistes Thaïs Gutiérrez, Antoni Ribas i Joan Callarissa, que seran els encarregats de crear i editar els continguts de la comunitat, dissenyada per Ricard Marfà. Fluor tindrà, a més, una traducció al diari de paper, dins del suplement Ara Diumenge, on s’oferirà un resum de les peces més destacades de cada setmana.

Repòquer de seccions

La comunitat està estructurada a partir de cinc seccions que engloben els grans temes d’interès, sempre amb un to desenfadat i divertit. La primera és #Vidapop, que pretén prendre’s amb molt d’humor tot el que implica formar part de la societat en què vivim. La segona és #Micromostres, que s’endinsa en el món de la maternitat/paternitat des d’un punt de vista desenfadat i que busca oferir claus perquè aquesta aventura sigui com més divertida millor.

La tercera es diu #Debilitats i, com el seu nom indica, pretén deixar-se anar en tot el que ens fa augmentar els nivells de serotonina, encara que no sapiguem per què. La quarta és #Menjarseelmón, en la qual pretenem enfocar-nos en la gastronomia de manera pràctica i llaminera. I la cinquena vol descobrir els #Talentstalentosos, de manera que parlarà de creadors emergents en tots els àmbits que sovint no troben lloc en els mitjans, desplaçats per les grans figures.