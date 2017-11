Nens i nenes de Sants dibuixaran l'ARA de dilluns

Nens i nenes de diverses escoles del districte de Sants-Montjuïc de Barcelona visitaran aquest diumenge a la tarda la redacció de l’ARA per il·lustrar amb els seus dibuixos l’edició de dilluns del diari. Per cinquè any consecutiu, aquest 20 de novembre l’ARA commemorarà el Dia Mundial de la Infància amb un diari especial en què totes les fotografies seran substituïdes per dibuixos creats expressament per alumnes de Primària i ESO.

Alguns dels dibuixos, com el que ocuparà la portada, s’hauran elaborat prèviament, però la major part de les il·lustracions es faran el mateix diumenge sobre la marxa, a mesura que es vagi escrivint el diari, per tal que s’adeqüin a les notícies, reportatges i articles d’opinió que acompanyaran.

Aquesta edició especial de l’ARA, a més, s’obrirà amb un dossier monogràfic dedicat a la convivència, un àmbit sobre el qual la canalla té molt a dir-hi. Entre altres aspectes, en aquest dossier s’hi abordaran temes com la integració de les persones immigrants, l’aposta per l’escola inclusiva –que permet que nens i nenes amb discapacitat puguin estudiar en escoles ordinàries i compartir aula amb els alumnes que no tenen necessitats específiques–, les iniciatives que permeten recuperar els espais públics per als infants –com ara els camins escolars– o els inconvenients derivats de la massificació turística en ciutats com Barcelona.

A banda dels dibuixos que acompanyaran cadascun d’aquests reportatges, el dossier també inclourà una doble pàgina amb una selecció d’il·lustracions que reflecteixin diferents punts de vista infantils sobre la convivència.

Un dels dibuixos que il·lustrarà l'ARA d'aquest 20 de novembre / JÚLIA / ESCOLA JOAN PELEGRÍ

En aquesta ocasió, més enllà de convidar els nens a dibuixar el diari del 20 de novembre, l’ARA ha organitzat un concurs de microrelats per a alumnes de Primària i ESO, centrats també en el tema de la convivència. La iniciativa, que es va celebrar a l’octubre amb la col·laboració del districte de Sants-Montjuïc, el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta i el Mercat de Sants, va comptar amb la participació de deu escoles i instituts del districte.

En total, 18 centres educatius de Sants-Montjuïc s’han sumat a la iniciativa de l’ARA, ja sigui participant al concurs de contes o contribuint a il·lustrar el diari. Són les escoles Bàrkeno, Francesc Macià, Gayarre, Jaume I, Miquel Bleach, Mossèn Jacint Verdaguer, Pau Vila, Poble-sec, Pràctiques, Seat, Alfageme, Nostra Senyora del Carme, Anna Ravell, Joan Pelegrí, Institució Montserrat i La Muntanyeta, i els instituts Consell de Cent i Emperador Carles.

L’ARA va cedir les seves pàgines als infants per primer cop el 20 de novembre del 2013, i des de llavors cada any ha repetit una iniciativa que a ser molt ben acollida i que pretén visibilitzar el Dia Mundial de la Infància i, alhora, permetre que els nens s’expressin, a través de les pàgines del diari, sobre el que passa al món. La proposta va en la línia de les edicions especials de l’ARA il·lustrades per artistes –l’últim dels quals, Perejaume, que ho va fer al març– o per dibuixants de còmic, com s’ha fet els últims dos anys amb motiu del Saló del Còmic.