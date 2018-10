Neox estrena 'Los Conner', l''spin-off' de 'Roseanne' sense la protagonista

Neox, la cadena d'Atresmedia per a les comèdies internacionals, estrena aquesta nit (a les 22.30 hores) 'Los Conner', la sèrie que continua les peripècies de 'Roseanne'. L'any passat, la cadena ABC va estrenar amb molt d'èxit una nova temporada –la desena– de la mítica 'sitcom', que s'havia deixat d'emetre feia dues dècades, però va haver de cancel·lar el projecte després que la protagonista i creadora de la sèrie, Roseanne Barr, fes un tuit racista en referència a una assessora de Barack Obama. Ara la cadena ha decidit recuperar la resta del repartiment per continuar explicant les aventures de la família de la Roseanne, però sense la matriarca.

La nova sèrie, 'Los Conner' va debutar a la televisió nord-americana el 16 d'octubre i amb el seu primer episodi va obtenir una audiència de 10,6 milions d'espectadors, una xifra inferior a la que va aconseguir 'Roseanne' en el llançament del seu retorn, 18,2 milions d'espectadors. Les dades de 'Los Conner' estan més pròximes a les que va obtenir la sèrie mare en el comiat de la desena temporada, quan encara no se sabia que la comèdia seria cancel·lada per culpa de la incontinència tuitaire de Roseanne Barr.

En l'episodi que emet avui Neox, els espectadors descobriran quin és el destí del personatge de la Roseanne i veuran com la família Conner s'adapta a un canvi sobtat de vida. Barr es va mostrar molt descontenta amb la trama que la sèrie va escollir per fer desaparèixer el seu personatge i ho va expressar a través d'un comunicat signat juntament amb el seu mestre espiritual, el rabí Shmuley Boteach. En la nota, a més de queixar-se per la trama, assegurava que la decisió de l'ABC de cancel·lar 'Roseanne' va ser resultat de "la por, l'arrogància i la negativa a perdonar". "Per damunt de tot, la sèrie celebrava una dona forta i matriarcal en un paper principal, una cosa que necessitem [veure] més en el nostre país", deia el comunicat.