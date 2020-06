Neox estrenarà al setembre un 'talent' sobre videojocs

Atresmedia ja prepara el seu primer talent show dedicat als videojocs. Jordi Cruz, expresentador d’ Art Attack i locutor de la Cadena 100, serà al davant d’un format que s’estrenarà a Neox a partir de l’inici del curs, al setembre. Amb el nom de Top gamers academy, farà que diversos joves puguin millorar les seves habilitats amb el joystick. Al costat hi tindran alguns dels youtubers més populars d’aquesta disciplina, que actuaran com a entrenadors. Entre els noms que ha confirmat el canal hi ha elRubius, Willyrex i TheGrefg. La cadena presenta aquest format, que tindrà gales setmanals, com el primer talent de gaming del món. A banda de veure’s a Neox, es podrà fer un seguiment més detallat de l’evolució dels participants a través dels canals online del grup, Flooxer i AtresPlayer Premium.

Top gamers academy està produït per Gestmusic Endemol i Webedia. La fase final del càsting se celebrarà a Barcelona el 27 d’agost, sota estrictes mesures sanitàries.