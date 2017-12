La HBO i Netflix es reparteixen les nominacions als Globus d'Or

Netflix és la plataforma amb més nominacions en la categoria de sèries dramàtica de la 75à edició dels Globus d'Or. La plataforma per streaming ha colat dues de les seves ficcions insígnia, 'The Crown' i ' Stranger things', en la competició per un guardó al qual també aspiren 'Game of thrones' (HBO), ' This is us'(NBC) i 'The handmaid's tale', gràcies a la qual Hulu competeix per primera vegada a la categoria de millor drama dels Globus d'Or.

La de millor drama no és l'única estatueta que pot guanyar 'The Handmaids tale'. La seva protagonista, Elisabeth Moss, que ja es va endur l'Emmy, aspira al premi com a millor actriu. S'efronta a Caitriona Balfe, de Outlander (Starz), Claire Foy, de 'The Crown', Maggie Gyllenhaall, per 'The Deuce' (HBO), i la jove Katherine Langford, per ' Por 13 razones'.

En l'apartat d'interpretació masculina en un drama també hi ha una cara nova, Freddie Highmore, que rep la seva primera nominació pel paper d'un doctor amb autisme a 'The good doctor'. L'actor haurà de competir amb veterans, com Sterling K. Brown (This is us), Bob Odenkirk (Better call Saul), Liev Schreiber (Ray Donovan) i Jason Bateman, que rep la seva primera nominació per drama gràcies a 'Ozark'. L'any 2014, Bateman es va endur el premi a millor actor de comèdia per 'Arrested development'

L'apartat de comèdia és on hi hagut més sorpreses amb la inclusió de dues estrenes d'aquesta temporada: ' Marvelous Mrs.Maisel', dirigida per Amy Sherman-Palladino per Amazon, i 'SMILF' (Showtime), la comèdia autobiogràfica escrita i protagonitzada per Frankie Shaw, que també ha estat nominada a millor actriu còmica, agafant com a referència les seves experiències personals. Un altre dels fets destacats és l'entrada de la sitcom 'Will & Grace' (NBC), que ha tornat a la televisió 11 anys després del seu final. La categoria es tanca amb ' Black-ish' i ' Master of none'.

En la categoria de millor interpretació femenina de comèdia, a banda de Frankie Shaw, també hi ha Rachel Brosnahan, per 'Marvelous Mrs Maisel', Alison Brie, per 'Glow',Issa Rae per Insecure, i Pamela Adlon, per Better things.

Pel que fa a la interpretació masculina en l'apartat de comèdia hi ha una correlació amb les sèries nominades. Anthony Andeson, de 'Black-ish', Aziz Ansari, de 'Master of none', i Eric McCormack, de 'Will & Grace', competiran amb William H. Macy de 'Shameless' i Kevin Bacon, protagonista de 'I love Dick'.

En l'apartat de millor minisèrie o pel·lícula per a televisió les nominades han estat 'Big little lies' (HBO) , 'Fargo' (FX), 'Feud: Bette and Joan'(FX), 'The sinner' (Netflix) i 'Top of the Lake China Girl'. Pel que fa a l'apartat interpretatiu femení, el premi es decidirà entre Jessica Biel ('The sinner'), Nicole Kidman i Reese Whiterspoon, totes dues protagonistes de 'Big little lies', i Jessica Lange i Susan Sarandon, que donen vida a Joan Crawford i Bette Davis a 'Feud'.

En l'àmbit d'interpretació masculina, els nominats són Robert de Niro ('The wizard of lies', HBO), Jude Law ('The young pope', HBO), Ewan McGregor ('Fargo'), Geoffrey Rush ('Genius') i Kyle MacLahan, per 'Twin Peaks'. La nominació de MacLahan és l'unica concessió que els Globus d'Or han fet a la sèrie de David Lynch, tot i que el seu retorn a la petita pantalla, 25 anys després de la seva estrena, ha estat un dels esdeveniments seriòfils de la temporada.

Els guardons s'entregaran la nit del 7 de gener en una gala al Beverly Hills Hotel que tindrà com a conductor l'humorista Seth Meyers, presentador de 'Late night with Seth Meyers'.