Netflix arriba als dos milions de llars subscrites a Espanya

En només un any, l'ús de Netflix a Espanya pràcticament s'ha duplicat i el servei de 'streaming' ja compta amb dos milions de llars subscrites a la plataforma, segons les xifres de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). D'acord amb aquestes dades, que corresponen al segon trimestre del 2018, una de cada tres llars amb accés a internet és usuària d'algún servei de vídeo per 'streaming'. Movistar+ segueix sent el servei majoritari en dispositius (2,19 millones), mentre que Netflix queda en segona posició (2,04 milions).

D'acord amb l'informe de la CNMC, Netflix, que fa un any estava present en 1,16 milions de llars, ha passat a tenir una penetració del 7,3% al 12,5%, mentre que Movistar+ en dispositius ha passat del 12,6% al 13,4%.

Per darrera d'ells se situen Vodafone TV online (950.000 llars i una penetració del 5,8 %), l'App d'Orange TV (741.000 i una penetració del 4,5 %), Amazon Prime Video (648.164 i un 4 %) i la HBO (476.293 i un 2,9 %).

A més, cada dia hi ha més llars que consumeixen continguts audiovisuals de forma 'online' -un 44 % declaren consumir-los setmanalment, 10 punts més que fa dos anys-. Els continguts preferits són vídeos curts i episodis de sèries.