Netflix comença a rodar la segona entrega de ‘Paquita Salas’

Gairebé dos anys després de la seva estrena, la sèrie Paquita Salas, dirigida per Javi Ambrossi i Javi Calvo -coneguts com els Javis-, prepara el seu retorn. La comèdia, que va començar com una websèrie per a la plataforma Flooxer d’Atresmedia, ha saltat a Netflix i està en plena fase de rodatge de la segona entrega, que constarà de cinc episodis que s’estrenaran a l’estiu.

La sèrie, que es va endur el premi Feroz a la millor comèdia el 2017, manté el repartiment original. Brays Efe reprèn el personatge principal, la representant d’actors Paquita Salas, mentre que Belén Cuesta repeteix com a Magüi, la seva secretària. També tornen Lidia San José, Mariona Terés, Álex de Lucas i Yolanda Ramos, que serà Noemí Argüelles, un personatge esporàdic de la primera temporada.

Pel que fa a incorporacions, Netflix ha anunciat la participació d’Anna Castillo, que interpretarà Belén de Lucas. També hi haurà col·laboracions especials de Verónica Echegui, Ana Obregón, La Terremoto de Alcorcón i Roi i Alfred d’ OT, que van ser alumnes dels Javis durant el seu pas per l’acadèmia del talent musical.