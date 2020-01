Netflix compra els drets dels films del mític estudi Ghibli

Netflix tira la canya als fans de l'animació japonesa. La plataforma ha comprat els drets de distribució internacional de 21 pel·lícules de l'estudi Ghibli, responsable d'alguns clàssics com El meu veí Totoro, La princesa Mononoke, La Ponyo al penya-segat', Porco Rosso i El vent s'aixeca. Els primers d'aquests films s'incorporaran al catàleg del gegant aquest 1 de febrer, i la resta de títols arribaran l'1 de març i l'1 d'abril. Segons informa la companyia, proporcionarà subtítols en 28 idiomes i hi haurà doblatges en 20 llengües. Algunes de les pel·lícules tenen versió catalana, però la plataforma no ha aclarit si preveu incloure el català entre el seu catàleg lingüístic ( com ha fet amb el manga Sakura, la caçadora de cartes).

Tot i que fa unes setmanes es va anunciar l'acord entre Ghibli i la HBO, el pacte incloïa només els drets per als territoris dels Estats Units i el Canadà. Ara Netflix s'assegura la distribució per a la resta del món, excepte el Japó.

Fundat el 1985 pel director Hayao Miyazaki i el seu mentor Isao Takahata, les pel·lícules d'aquest segell solen ser fantasies molt elaborades, amb un estil visual espectacular i un to apte tant per a nens com per a adults. Els seus films sumen sis nominacions als Oscars, i l'any 2003 van guanyar l'estatueta per El viatge de Chihiro.