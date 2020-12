Netflix compra els drets globals del film 'Hasta el cielo' per fer-ne una sèrie

Netflix ha adquirit els drets globals d' Hasta el cielo, la nova pel·lícula de Daniel Calparsoro, que es convertirà en sèrie a la plataforma. Aquesta nova sèrie original és una producció de Vaca Films per a Netflix i continuarà la història d'aquesta banda de lladres, que ha aconseguit posar en escac el cos de policia de Madrid. Com al llargmetratge, la direcció anirà a càrrec de Daniel Calparsoro. Jorge Guerricaechevarría signarà el guió d'aquesta nova ficció, que actualment està en fase de desenvolupament, i el repartiment encara no està confirmat.

"Daniel Calparsoro pot presumir de ser un dels cineastes espanyols que més passió imprimeix a les seves pel·lícules", expliquen des de la plataforma de streaming: "Des del seu debut amb Salto al vacío, no ha parat de treballar fins a especialitzar-se en thrillers d'acció com Guerreros, Ausentes i Cien años de perdón, on ja va treballar amb Jorge Guerricaechevarría". Els guions de Jorge Guerricaechevarría, que ha col·laborat amb grans noms del cinema espanyol com Álex de la Iglesia, Daniel Monzón i el mateix Calparsoro, "respiren adrenalina, espectacle i emoció com ha demostrat en títols com Balada triste de trompeta, El día de la bestia i Celda 211, que li va valer un Goya el 2009", recorden a Netflix. La pel·lícula Hasta el cielo, actualment només en cinemes, s'estrenarà globalment a Netflix després de l'estrena cinematogràfica.