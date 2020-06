Netflix confirma la segona temporada de 'Valeria'

¿I si publicar amb pseudònim és l’única opció? Aquest serà el dilema que haurà de resoldre la Valeria, el personatge creat per Elísabet Benavent, en la segona temporada de la sèrie que duu el seu nom. Netflix ha confirmat que rodarà noves desventures d’aquesta aspirant a novel·lista, tot i que les crítiques de la primera tanda de capítols van ser més aviat fredes.

Diana Gómez protagonitza aquesta sèrie, rodada a Madrid i en què la capital espanyola acaba convertint-se en un personatge més. La seva vida semblava la més endreçada, sentimentalment, de les quatre amigues de la colla. Però una crisi de parella i haver conegut l'aparent home ideal l'han deixat ben destarotada, també per a aquesta temporada. Així, Silma López, Paula Malia i Teresa Riott seguiran encarnant les tres inseparables companyes i Maxi Iglesias i Ibrahim Al Shami reprendran també els seus rols com els dos principals homes en la vida amorosa de la Valeria. Netflix encara no ha aclarit quan podrà reprendre el rodatge de la sèrie ni ha avançat una possible data d’estrena.