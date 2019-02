Netflix vol desplaçar la BBC com a reina dels documentals naturals

Com una lleona que s’acosta a passos agegantats a la seva presa per cruspir-se-la, així ronda Netflix la BBC. La plataforma de streaming vol obrir-se pas en el món dels documentals naturals, un terreny històricament dominat per la cadena pública britànica. La incorporació de David Attenborough, la mítica veu dels seus documentals, per locutar l’últim treball de la companyia ha sigut una provocació evident.

Netflix -i els seus 12.000 milions de dòlars anuals per produir continguts- ha demostrat ser una competència a tenir en compte per a gairebé tots els mitjans multimèdia. La plataforma de vídeo sota demanda va decidir fer la primera gran incursió en un terreny històricament acaparat per la BBC el 2015, quan va posar en marxa la producció d’ Our planet. Aquesta sèrie de documentals naturals està formada per vuit parts i s’estrenarà el dia 5 d’abril. La veu la posarà el mític naturalista de 92 anys, que en fa una seixantena que treballa per a la cadena britànica i va arribar a ser cap de la BBC Two entre els anys 1965 i 1969.

Tot i que encara mantenen la corona, és evident que la plataforma de streaming té molts avantatges davant les cadenes televisives tradicionals i pot fer-los la competència. La més clara és la immediatesa: els capítols estaran disponibles tots de cop, de manera simultània arreu del món, cosa que resulta impossible per a les cadenes que funcionen per ones. Un altre factor determinant és un desplegament de personal superior: s’han contractat fins a 600 persones, mentre que els britànics en disposen de 60 per a la mateixa feina. Netflix, a més, s’ha assessorat amb el Fons Mundial per la Natura (WWF) i, així, ha pogut accedir a gairebé totes les localitzacions.

La tria del nom, Our planet, no és pas innocent: com que s’assembla al nom de grans èxits de la BBC com Blue planet i Planet Earth, és inevitable que l’oient les relacioni mentalment. Des de la productora anglesa s’han queixat d’aquesta jugada i han intentat desacreditar el treball dient que s’han apropiat de les tècniques de rodatge, les històries, el títol i fins i tot el presentador.

Però Attenborough, en lloc de veure-ho com una amenaça, celebra la irrupció de Netflix en aquest mercat. “Tenen una audiència de 200 milions. És immediat, és instantani. I el producte s’hi queda durant mesos, així que pot arribar a un públic més gran a través del boca-orella”, va declarar Attenborough la setmana passada al Financial Times. El veterà científic ja havia col·laborat anteriorment amb altres televisions, com ara Sky, amb Flying monsters, però mai amb una plataforma sota demanda. Tot i la remor aixecada inicialment, Attenborough no ha deixat la BBC completament de banda. L’any passat va contribuir en la producció de la sèrie animal Dynasties i pròximament estarà al capdavant de One planet, seven worlds, que es difondrà a partir d’aquesta tardor i, així, no suposarà una competència tan directa per a Our planet.

Però l’ecologista londinenc no és l’únic que ha sucumbit als encants de Netflix, que ha temptat una bona llista de noms de la BBC. Així, Our planet comptarà amb Alastair Fothergill i Keith Scholey com a productors, que també havien treballat amb Attenborough a la BBC en el passat. James Honeyborne és un altre nom que ha aterrat a la plataforma de vídeo sota demanda després d’estar-se 30 anys a la BBC. Honeyborne va ser el productor de l’exitós Blue planet II, el xou televisiumés vist del 2017 al Regne Unit i que acumula una audiència mundial de 750 milions de persones. L’èxit va seguir el de la primera entrega, Blue planet, que va ser emesa en 233 països.

Xifres com aquestes avalen el renom que la BBC s’ha guanyat en aquest terreny, però també demostren el poder de convicció que les noves plataformes tenen sobre els productors de la cadena tot i els bons resultats aconseguits prèviament. Com a mesura per intentar combatre la pèrdua progressiva de personal, sigui de manera temporal o definitiva, l’emissora anglesa va anunciar tres grans sèries documentals de cara als pròxims anys: Perfect planet, Frozen planet II i Planet Earth III.