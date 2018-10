Netflix entra al món màgic de Nàrnia

Competir per les audiències s’ha convertit en un joc d’escacs i l’última jugada l’ha fet Netflix. La indústria d’entreteniment ha anunciat un acord amb The C.S. Lewis Company per traslladar l’univers de la famosa saga literària ‘Les cròniques de Nàrnia’ al format de sèries i pel·lícules.

És la primera vegada que els drets dels set llibres de l’univers de Nàrnia són adquirits per la mateixa companyia. L’objectiu de Netflix és desenvolupar aquest món màgic amb la productora Entertainment One (eOne) i amb Douglas Gresham i Vincent Sieber com a productors executius. En un comunicat emès per Netflix han afirmat: “És meravellós saber que la gent d’arreu del món espera veure més de Nàrnia i que els avenços en la producció i la distribució ens hagin permès fer que les aventures de Nàrnia cobrin vida mundialment”.

Amb més de 100 milions de còpies venudes i traduït en més de 47 llengües, ‘Les cròniques de Nàrnia’ ha tingut una gran repercussió i Netflix espera poder traslladar aquest èxit a les seves produccions.