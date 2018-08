Netflix gairebé duplica en un any les estrenes de formats propis

Des que va començar l’any Netflix ha estrenat un 88% més de formats propis que en el mateix període del 2017. Ho indica un estudi fet pel Los Angeles Times que també assenyala que, en relació amb el 2016, el nombre de continguts de producció pròpia que Netflix ha estrenat des del gener s’ha més que triplicat. Malgrat això, als Estats Units el catàleg de la plataforma encara incorpora majoritàriament produccions que no porten el seu segell: només el 43,1% dels nous títols que la companyia ha sumat a la seva oferta durant el 2018 han sigut produïts directament per la plataforma. Això sí, aquesta xifra ha crescut molt ràpidament durant els últims anys: el 2017 les novetats de producció pròpia representaven un 25,2% del total d’estrenes de Netflix, i el 2016 suposaven tan sols el 15%.

A més, cal tenir en compte que fa tot just sis anys que l’empresa va entrar en el negoci de la producció de continguts. Netflix va néixer el 1997 com un servei de lloguer de DVDs a domicili i el 2007 es va transformar una plataforma de streaming a través de la qual es podia accedir a un catàleg de continguts televisius emesos anteriorment en altres canals. No va ser fins al 2012 que la companyia va produir, juntament amb la cadena noruega NRK, Lilyhammer, la seva primera sèrie. El segon títol d’aquesta llista va ser House of cards, estrenada el febrer del 2013, que va ser la primera ficció 100% de Netflix. Però aquell any la plataforma només va estrenar sis formats més de producció pròpia, una xifra que contrasta amb les actuals: durant el 2018 la companyia estrenarà, arreu del món, un miler de títols propis (incloent-hi les coproduccions). De fet, segons l’estudi del Los Angeles Times, aquest agost un 53% de les estrenes seran de producció pròpia, un fet inèdit: fins ara, aquest bloc mai havia superat el de les novetats d’altres procedències.

En aquest sentit, l’anàlisi del diari nord-americà assenyala que, alhora que augmenta el nombre d’incorporacions de producció pròpia, també es redueix el de continguts comprats, que en l’acumulat del 2018 han caigut un 17% respecte als mateixos mesos de l’any passat. Malgrat tot, si s’observa el conjunt del catàleg (i no només les estrenes), els formats propis representen aproximadament un 10% del total de títols a què tenen accés els usuaris de la plataforma, si més no als Estats Units.

Tenint en compte aquesta dada, no és estrany que el 80% del consum de vídeo dels usuaris de Netflix correspongui a formats que la plataforma ha comprat, malgrat que es tracta de continguts que abans ja s’han pogut veure en altres cadenes, sovint en obert. Ho indica un informe elaborat per l’empresa 7Park Data, que també conclou que el 42% dels abonats a la plataforma no miren cap (o gairebé cap) format original de Netflix.

En qualsevol cas, l’objectiu de futur que s’ha fixat Netflix és que la meitat dels seus continguts siguin de producció pròpia, tot i que públicament no ha marcat cap horitzó temporal per aconseguir-ho. Això li hauria de permetre compensar una possible pèrdua de drets sobre produccions alienes a mesura que altres operadors creïn els seus propis serveis de streaming per distribuir els seus continguts directament, com ja ha anunciat que farà Disney. De moment, aquest any Netflix té previst gastar entre 7.000 i 8.000 milions de dòlars en continguts i, segons Ted Sarandos, el responsable de continguts de la companyia, un 85% d’aquesta quantitat es destinarà a la producció de formats propis.

Queixes per la inclusió d’anuncis entre els capítols

Aquest cap de setmana, diversos usuaris de Netflix han mostrat a través de les xarxes socials el seu malestar per una nova pràctica que ha començat la plataforma: just en acabar el capítol es mostren tràilers d’altres sèries en comptes de proposar veure el següent de manera immediata, com passava fins ara. En un comunicat, Netflix ha precisat que aquesta novetat (que de moment afecta només un grup reduït d‘usuaris) és només un dels “centenars de proves” que la plataforma fa cada any per “entendre millor què ajuda els abonats a trobar més fàcilment alguna cosa interessant per veure”. Tot i que alguns usuaris es queixaven que els anuncis no es podien saltar per accedir directament al contingut, l’empresa assegura que sí que és possible fer-ho “en qualsevol moment”. Les promocions es presenten a cada abonat de manera personalitzada, en funció dels seus gustos.