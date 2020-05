Netflix, lluny de la quota europea obligatòria

L’audiovisual europeu encara té molt recorregut a Netflix, si la plataforma vol complir amb l’exigència de la Unió Europea. Així ho ha determinat el CAC, en el primer dels seus informes que dedica a una plataforma en streaming. Segons l'informe, i fent servir el càlcul més favorable al gegant d’internet –fent que cada sèrie compti com una obra–, Netflix té un 22,2% de continguts europeus. Si es considera que cada capítol és una obra, el percentatge baixa al 17,3% (perquè les produccions americanes, de mitjana, tenen més episodis per sèrie). La UE obliga, en la directiva de serveis de comunicació audiovisual, que s’arribi al 30% de presència.

Amb tot, aquesta directiva està pendent de ser transposada a Espanya. Els estats membres tenen fins al setembre per fer-ho. Per tant, Netflix encara no està incomplint aquesta norma. En tot cas, el CAC no té capacitat coercitiva i el seu informe s’ha d’entendre només com una eina informativa i de pressió. L’organisme aprofita per estudiar la presència del català a la plataforma. El resultat no és precisament encoratjador: entre el 0,3% i el 0,5% del total, depenent del mètode. En concret, Netflix ofereix 2 llargmetratges i 4 sèries en versió original catalana, així com 2 documentals subtitulats i una sèrie doblada. És a dir, que l’oferta de Netflix en català (original, doblat o subtitulat) és de 9 obres.

En el cas del castellà, la situació és millor, en un ordre de magnitud. Depenent del mètode aplicat, resulta un percentatge d’entre el 2,1% i el 4,6%. En total, a Netflix hi havia (en el moment de l’estudi) 3.512 títols diferents: 2.295 pel·lícules i 1.217 sèries.

En declaracions a l’ARA, el president del CAC, Roger Loppacher, destaca "la necessitat de garantir que aquestes plataformes reflecteixen la diversitat cultural i lingüística que preveu la directiva". Segons el màxim responsable de l’autoritat audiovisual catalana, "l’informe constata també l’oferta gairebé inexistent de continguts en català al catàleg de Netflix, un fet que no s’adiu a la realitat lingüística del nostre país". I conclou: "Per aquest motiu, exigim una major presència de la llengua catalana al seu catàleg per tal que els ciutadans puguin tenir accés a continguts en la seva llengua".

El consol del posicionament

La quota insuficient europea, tanmateix, queda compensada per un fet: Netflix introdueix alguns mecanismes per destacar aquest 22,2% a les primeres pàgines del seu servei, en comptes d’enterrar-ho tot als budells de l’ scroll infinit. L’estudi del CAC consigna "alguns sistemes que operen en favor de la prominència de l’obra europea en el conjunt del catàleg, com ara la concentració de l’oferta d’obres europees en les primeres pantalles a què s’accedeix en la navegació, els anuncis i la reiteració d’una mateixa producció sota epígrafs diferents".

L’informe del CAC es va aprovar amb tres vots favorables i el vot particular contrari de Daniel Sirera. El conseller proposat pel PP repetia els arguments que ha esgrimit cada cop que s’ha elaborat un informe que analitzava empreses d’àmbit superior a l’estrictament català. Sirera recorda que la pròpia llei del CAC determina "que exerceix les seves funcions en l’àmbit de la comunicació audiovisual directament gestionada per la Generalitat o en règim de concessió o habilitació". En el seu escrit, el conseller diu que "resulta sorprenent que el Consell utilitzi recursos públics per analitzar una plataforma com Netflix que ni està gestionada per la Generalitat ni emet en règim de concessió o habilitació d’aquesta, ni tampoc realitza emissions específiques per a Catalunya", i denuncia que el CAC hagi "assumit unes competències que la llei no li atribueix i actuï com si es tractés d’un organisme regulador d’un estat membre de la Unió Europea".