Arsène Lupin inspira nous robatoris a Netflix

Al Regne Unit tenen Sherlock Holmes i a França, Arsène Lupin. Tot i que estan en extrems oposats de la llei: l'un resol casos, mentre que l'altre és un lladre de guant blanc. Els seus creadors, Arthur Conan Doyle i Maurice Leblanc, eren contemporanis i sovint se'ls ha comparat. Per establir un nou vincle de connexió, ara Arsène Lupin es modernitza amb la sèrie, Lupin, com abans ho fa va fer Sherlock Holmes amb Sherlock. Omar Sy, un dels actors més populars de França arran d' Intocable, protagonitza la nova sèrie de Netflix, disponible a partir d'aquest divendres. La primera temporada compta amb deu episodis dividits en dues entregues, ja que el rodatge de la sèrie es va haver d'aturar a causa del covid.

Tot i que el títol pugui dur a confusió, la ficció no busca traspassar les aventures d'Arsène Lupin al moment actual, sinó que el personatge funciona com una font d'inspiració. El lladre protagonista de la sèrie no porta monocle ni capa, com sí que feia el Lupin original, i ni tan sols comparteix nom amb el personatge que Maurice Leblanc va crear el 1905. Omar Sy dona vida a Assane Diop, un lladre de guant blanc que viu al París actual i que és admirador d'Arsène Lupin. Les maldats de Diop neixen, però, d'un objectiu honorable: venjar el seu pare, que va morir a la presó després de ser acusat d'un crim que no havia comès. Això sí, Diop i Lupin comparteixen una capacitat de camuflatge que els permet enganyar qui volen.

Un lladre amb principis

Omar Sy reconeix que no era un gran seguidor d'Arsène Lupin i que el seu univers li semblava una mica antiquat. Acceptar el paper principal de la sèrie de Netflix, però, l'ha obligat a endinsar-se en l'univers creat per Leblanc per entendre la fascinació que el seu personatge sent per Lupin. "Tots els valors de Lupin el converteixen en un heroi positiu. És algú que té principis", assenyala l'actor. "Aquest personatge és, en última instància, un heroi increïble amb moltes qualitats i que sempre està en moviment", explica Sy. En aquesta reinterpretació de les aventures de Lupin, l'actor està acompanyat de Ludivine Saigner ( The young pope), que interpreta l'exdona de Diop i mare del seu fill.

"El que té de bo l'Omar és que, amb el seu carisma i el seu somriure, fa que tots vulguem que l'Assane triomfi, encara que això impliqui tenir èxit en el seus crims", assegura George Kay, creador de la sèrie. El britànic, que ha sigut guionista de Killing Eve, confessa que va voler fugir de caure en la temptació de fer un Arsène Lupin del segle XXI com Sherlock va fer amb el cèlebre investigador de Baker Street. "Volia mostrar França a través dels ulls d'un personatge d'origen ètnic diferent, que sense ser un Robin Hood podria fer esclatar la bombolla de l' stablishment francès", explica George Kay, que ha volgut que la sèrie deixés constància de les desigualtats socials que es viuen al país. Omar Sy és, de fet, un referent de la diversitat a França. Nascut a la comuna de Trappes, els seus pares són un obrer senegalès i una netejadora mauritana que van criar vuit fills. Des que l'any 2012 va guanyar el premi César a millor actor per Intocable, la seva carrera no ha deixat de créixer, fins al punt de fer el salt a Hollywood amb pel·lícules com Jurassic World i X-men.

Els altres Lupin

La figura del lladre gentleman ha estat adaptada tant a la televisió com al cinema dins i fora de França.

El manga 'Lupin III'

Una de les aproximacions més conegudes a l'univers creat per Leblanc és aquesta sèrie d' anime creada als anys 70 i que a Espanya es va poder veure a Telecinco a principis dels 80. Com en el cas de la sèrie de Netflix, també es tracta d'una reinvenció del personatge original: el protagonista és Arsène Lupin III, net del lladre. Com el seu avi, Lupin III es dedica a l'art de furtar i viatja per tot el món a la recerca del seu pròxim botí.

El clàssic 'Arsène Lupin'

El personatge d'Arsène Lupin ha tingut diverses encarnacions, però la més canònica i recordada és la que en va fer Georges Descrières. L'actor va interpretar el personatge a la sèrie homònima, una coproducció europea emesa entre el 1971 i el 1974. Descrières va ser recordat com el rostre de Lupin.

La filipina 'Lupin'

Les aventures del lladre francès també han sigut material per a una telenovel·la. L'any 2007 la televisió filipina va estrenar una versió del lladre passada pel sedàs d'aquest gènere. En total se'n van emetre més de 90 episodis.