Netflix prepara el seu primer 'talent show' a Espanya, '¡A cantar!'

La plataforma per streaming Netflix ha presentat avui la seva cartera de novetats del 2020, entre les quals destaca el seu primer talent show espanyol, ¡A cantar! Segons ha explicat Netflix, es tracta d'un concurs musical en què sis concursants competiran posant a prova les seves habilitats interpretant cançons conegudes. La recompensa és un pot màxim de 30.000 euros que s'anirà acumulant a mesura que els participants demostrin qui afina millor i vagin superant fases.

Per comandar el seu primer talent, Netflix ha confiat en Ricky Merino, exconcursant d' OT 2017 i actual presentador d' El chat d'OT, que s'emet després de cada gala d' OT 2020 a La 1. El concurs ¡A cantar! és un nou exemple de com Netflix està obrint el seu catàleg a programes de no-ficció. A l'octubre la plataforma va estrenar Niquelao, un concurs de pastissers aficionats presentat per La Terremoto de Alcorcón.

A banda del nou concurs, Netflix ha avançat alguns dels altres projectes espanyols que prepara. Entre aquests, una sèrie creada per Daniel Sánchez Arévalo; una pel·lícula de Dani de la Orden protagonitzada per Álvaro Cervantes i Susana Abaitua; i la sèrie Jaguar, en què Blanca Suárez donarà vida a una dona espanyola que va sobreviure al camp d'extermini de Mauthausen.