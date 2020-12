Netflix prepara una versió coreana de 'La casa de papel'

La casa de papel s'acomiadarà dels espectadors el 2021, però Netflix ja té plans per seguir explotant la ficció creada per Álex Pina. La plataforma ha confirmat que ha donat llum verda a una versió coreana de dotze episodis que es començarà a rodar el 2021. Netflix assegura que aquesta nova versió "donarà una nova vida a una història familiar i aportarà nou material per a una audiència mundial".

La sèrie espanyola és un dels grans èxits de la plataforma. La quarta temporada, estrenada el 3 d'abril, va ser vista per 65 milions de comptes d'usuari en quatre setmanes, una xifra que col·loca La casa de papel al capdamunt del rànquing dels continguts més vistos de Netflix.

La nova versió, ambientada a la península de Corea, estarà dirigida per Kim Hong-sun i escrita per Ryu Yong-jae. Álex Pina s'ha mostrat encantat amb el projecte. "Els creadors coreans fa anys que han desenvolupat el seu propi idioma i cultura audiovisual. Han aconseguit, com la nostra sèrie, anar més enllà de les fronteres culturals i convertir-se en un punt de referència per a milers d'espectadors de tot el món, especialment entre els joves", ha explicat. "És per això que em sembla fascinant que el món de La casa de papel sigui tan atractiu per als creadors coreans com per fer-ne una adaptació. El fet que l'acció s'estableixi a la península de Corea també em sembla una fita que em fa molta il·lusió".