Netflix prepara un programa interactiu amb el conductor d''El último superviviente'

Després de l'estrena de 'Bandersnatch', Netflix segueix explorant les possibilitats de la interactivitat amb nous projectes. La plataforma ha anunciat que ja té a punt 'You vs. Wild', un programa familiar interactiu que s'estrenarà el 10 d'abril i que estarà protagonitzat per l'expert en supervivència Bear Grylls, conegut per l'espai 'El último superviviente', que aquí s'ha pogut veure a través del canal DMAX.

Segons avança 'Variety', el nou programa seguirà les expedicions de Grylls per tot el món i els espectadors tindran l'opció d'escollir la història que volen veure en cada episodi. Durant una xerrada sobre noves narratives televisives, la vicepresidenta de programes originals de Netflix, Cindy Holland, va assegurar que el contingut interactiu encara és un experiment per a Netflix. "Encara l'estem avaluant i en fase de creixement", va assegurar.

De fet, la plataforma va començar a provar la interactivitat amb produccions destinades al públic infantil: els conillets d'índies van ser un episodi especial d''El gato con botas: Atrapado en un cuento épico' i un altre de la sèrie en 'stop-motion' 'Buddy Thunderstruck'. El seu salt definitiu a la interactivitat va ser la pel·lícula especial de 'Black mirror', 'Bandersnatch', una experiència que des de Netflix es valora com a positiva. El vicepresident de producte de la plataforma, Todd Yellin, assegurava que en el moment de l'estrena no tenien ni idea de com aniria però que, finalment, la resposta va ser enormement positiva. "Internet va explotar parlant-ne", explica.