Netflix renova ‘Élite’ per a una segona temporada

Després de l’èxit de la primera entrega, la sèrie juvenil ‘Élite’ tindrà una nova temporada que s’estrenarà el 2019, segons han confirmat els actors i la plataforma de ‘streaming’. Aquesta sèrie espanyola es va estrenar el 5 d’octubre i ràpidament es va convertir en tot un fenomen a Espanya, i també en un èxit mundial. En tan sols un cap de setmana, es va coronar com a sèrie més maratonejada a tot el món.

Tot i saber la identitat de l’assassí, els espectadors es van quedar amb les ganes de saber com acabarien moltes altres històries. Netflix ha aprofitat l’oportunitat per allargar la sèrie creada per Carlos Montero i Darío Madrona vuit capítols més, que reprendran els fronts oberts que es van deixar al final de la primera. El que encara no se sap, però, és si l’actriu María Pedraza, que encarnava el personatge de la Marina, continuarà en la ficció. La resta del càsting sí que seguirà i Netflix ha avançat que també s’hi veuran nous personatges.