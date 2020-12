Netflix ressuscita la reina de la música 'Tex-mex' amb 'Selena'

A principis de la dècada dels 90, Selena Quintanilla, nascuda a Texas l'any 1971, es va convertir en la gran ídol de la música llatina als Estats Units, el precedent d'artistes actuals com Shakira. La seva fulgurant carrera –es calcula que en total va vendre 70 milions de discos arreu del món– va acabar tràgicament: el 31 de març del 1995, amb 23 anys, moria assassinada per Yolanda Saldívar, presidenta del seu club de fans i encarregada de l'administració de les seves botigues, Selena Etc. Com ja va fer amb Luis Miguel, Netflix estrena aquest divendres la sèrie biopic sobre Quintanilla, una ficció que narra el seu èxit des dels assajos que feia de petita al garatge de casa seva fins als concerts multitudinaris amb només 20 anys.

L'encarregada de donar vida a la intèrpret de temes com Como la flor és l'actriu Christian Serratos, que ha participat en la saga Crepuscle i la sèrie The walking dead. "Vaig haver d'anar amb molt de compte i tenir molt respecte per tot l'amor que senten per ella els seus fans i tot el que ella representava per a la seva família. Sabia que mai els faria feliços a tots. Tots sentim un sentit de propietat quan es tracta de Selena: és la meva amiga, és la meva família, és la meva germana", explica Serratos a Los Angeles Times. La pressió que sent Serratos és la mateixa que va sentir Jennifer Lopez fa més de vint anysquan va donar vida a la cantant a Selena, la pel·lícula que va suposar la seva revelació com a actriu.

L'artífex darrere de la sèrie de Netflix és el productor Jaime Dávila, també nascut a Texas i fan de Quintanilla des de la infància. "El que transcendia de Selena, i el que espero que transcendeixi de la sèrie, era l'emoció que desprenia", explica Dávila, que assegura que la història de Selena pot servir de mirall per a molts llatins que busquen un futur als Estats Units.