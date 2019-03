Netflix prepara una sèrie de 'Cien años de soledad'

'Cien años de soledad' farà el salt a la televisió. La novel·la més coneguda de Gabriel García Márquez, considerada una de les obres mestres de la literatura llatinoamericana i un dels màxims exponents del realisme màgic, es convertirà en una sèrie de Netflix, segons ha anunciat aquest dimecres la plataforma, que explica que els dos fills de l'autor – mort el 2014–, Rodrigo i Gonzalo García, en seran productors executius.

En declaracions al diari nord-americà 'The New York Times', Rodrigo García ha reconegut que el seu pare havia rebutjat totes les ofertes que havia rebut per adaptar la novel·la a la pantalla, motiu pel qual no se n'ha fet fins ara cap versió televisiva ni cinematogràfica. Segons ell, García Márquez temia que la història no es pogués reflectir fidelment en una pel·lícula, i a més volia que, en cas que s'adaptés, es mantingués el castellà com a llengua de la producció, fet que li va tancar repetidament les portes de Hollywood.

"En els últims tres o quatre anys, el nivell, el prestigi i l'èxit de les sèries han crescut molt", ha argumentat Rodrigo García per justificar la seva decisió de vendre a Netflix els drets audiovisuals la novel·la. Segons el fill de l'escriptor, a més, la companyia ha comprovat que "la gent està més disposada que mai a veure sèries produïdes en altres idiomes amb subtítols", de manera que "el que semblava un problema ja no ho és".

En aquest sentit, el vicepresident de contingut original de Netflix per a Llatinoamèrica i Espanya, Francisco Ramos, destaca que l'èxit de sèries com 'Narcos' o pel·lícules com 'Roma' demostra que la plataforma és capaç de produir "contingut en espanyol per a tot el món". Ramos ha explicat també que aquesta no és la primera vegada que Netflix s'interessa per adquirir els drets d'aquesta obra, però que fins ara no ho havia aconseguit.

De moment no hi ha informació sobre qui escriurà els guions de la sèrie ni sobre el repartiment, però el directiu de Netflix remarca que es rodarà majoritàriament a Colòmbia (el país de naixement de García Márquez i on se situa el poble imaginari de Macondo, on té lloc la trama de la novel·la) i amb professionals llatinoamericans. Els fills de l'autor no s'implicaran directament en el procés d'adaptació.

'Cien años de soledad' relata un segle de la vida de la família Buendía, el patriarca de la qual, José Arcadio Buendía, va fundar el poble de Macondo. Des de la seva publicació, el 1967, se n'han venut uns 50 milions d'exemplars i ha estat traduïda a 46 idiomes.